Islamiska staten (IS) är en extremistisk jihadiströrelse som lyckades lägga beslag på stora områden i Irak och Syrien.

I januari 2014 faller al-Falluja i IS händer, den första större staden som extremistgruppen tar över i Irak. I slutet av året har IS tagit kontroll över ungefär en tredjedel av Irak, efter att under sommaren erövrat storstaden Mosul och sunnidominerade områden i närheten av irakiska Kurdistan. Bland annat dödas tusentals personer i den yazidiska minoriteten och många förslavas.

IS har ett extremt brutalt styre i sitt självutnämnda kalifat, men även styrkor som återtar områden från IS beskylls för våldsamma hämndaktioner mot civila.

I augusti 2014 inledde amerikanska stridsflyg sina bombningar av IS-ställningar i norra Irak. I mars 2015 återtar irakiska styrkor Tikrit. I juni intar styrkorna al-Falluja. Året därpå, i oktober 2016, inleds offensiven mot Mosul.

Premiärminister Hadie al-Abadi förklarar i juli 2017 Mosul befriat. Den 9 december deklarerar han att IS har besegrats i hela Irak.

Både centralregeringen i Bagdad och regionstyret i irakiska Kurdistan gör anspråk på den oljerika provinsen Kirkuk, vars provinshuvudstad och ytterligare områden kurdiska styrkor tog kontroll över 2014 efter hårda strider mot terrorgruppen IS.

Hösten 2017 tog irakiska regeringsstyrkor med hjälp av iranstödd shiamilis kontroll över Kirkuk och omgivande områden, sedan kurderna genomfört en omröstning om självständighet från Irak.