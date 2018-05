Överenskommelsen träffades vid ett möte som presidenten hade med biträdande justitieminister Rod Rosenstein och nuvarande FBI-chefen Christopher Wray, säger Vita husets talesperson Sarah Sanders enligt Reuters.

Beskedet kommer sedan Trump själv i går meddelat i en serie Twitter-inlägg att han kräver en ny utredning.

"Justitiedepartementet ska titta på om FBI eller departementet självt infiltrerade eller övervakade Trump-kampanjen av politiska skäl – och om sådana krav eller förfrågningar gjordes av folk inom Obama-administrationen!", skrev Trump.

FBI granskas

Justitiedepartementet meddelade tidigare att departementets generalinspektör ombetts att se om FBI begått några fel eller varit politiskt motiverat i sin utredning av eventuella kontakter mellan Trumps kampanjorganisation och Ryssland. FBI genomförde sin utredning innan den särskilde åklagaren Robert Mueller tillsattes för ett år sedan.

Robert Muellers bedömning om huruvida Donald Trump försökt förhindra Rysslandsutredningen kan vara klar i augusti, uppger presidentens advokat Rudy Giuliani.

Giuliani säger till The New York Times att han fått besked av Mueller att frågan om Trumps förhindrande av rättvisan kan vara avgjord under sommaren – förutsatt att presidenten låter sig förhöras senast i juli.

Skepsis i medier

Det skulle innebära att en av de känsligaste frågorna kring Trump skulle vara besvarad i god tid till mellanårsvalet i höst.

Andra amerikanska medier uttrycker dock skepsis kring Giulianis utspel, och frågar sig om det inte bara är ett trick för att sätta press på Mueller, som i nuläget inte kommenterar utvecklingen offentligt.

Frågan om presidenten själv har försökt försvåra utredningen av rysk inblandning i USA:s val 2015 är dock bara en liten del av Muellers bredare uppdrag kring Trumpkampanjen, valet och kontakter med Ryssland.