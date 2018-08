Michelle Bachelet har varit Chiles president i två omgångar 2006-2010 och 2014-2018. Hon har även varit landets försvarsminister och hälsominister, barnläkare, chef för FN-organet UN Women samt suttit i fängelse för sitt motstånd mot Chiles tidigare diktator Augusto Pinochets styre.

Den 10 augusti röstade FN:s generalförsamling ja till Bachelet som ny högkommissarie för mänskliga rättigheter. Hon tillträder den 1 september och blir då FN:s högste ansvarige för frågor rörande organisationens arbete med mänskliga rättigheter. Hon blir också chef för den byrå inom FN:s sekretariat som brukar kallas MR-kontoret, men som egentligen heter Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). OHCHR har representation i 47 länder och sitt huvudkontor i Genève.

Bachelet har även flera andra internationella uppdrag. Hon besökte i dagarna Sverige för ett styrelsemöte med Internationella partnerskapet för kvinnors, ungdomars och barns hälsa (PMNCH), där hon är ordförande. PMNCH samlar över 1 000 medlemsorganisationer världen över och arbetar bland annat med att säkerställa att färre kvinnor och barn dör i världen. Kvinnors rätt till sexuell reproduktiv hälsa, inklusive laglig abort, står också på agendan.

I ett samtal med TT framhåller Bachelet vikten av att regeringar i världen börjar räkna på vad det kostar att inte agera, till exempel kostnaderna för sjukvård om man inte inför ett visst vaccin eller ger kvinnor tillgång till preventivmedel.