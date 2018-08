Manifestationen kallades "Unite the Right 2", alltså en uppföljning på förra årets vit makt-marsch under parollen "Ena högern" i staden Charlottesville, som slutade med dödligt våld.

Denna gång fick extremisterna inte tillstånd att manifestera i Charlottesville. I stället hade man planerat en marsch på en och en halv timme i huvudstadens centrala delar på söndagen.

Bara ett tjugotal

Till slut dök dock bara 20–25 deltagare upp, och redan vid tunnelbanestationen Foggy Bottom blev de utbuade av stora skaror motdemonstranter som bedöms ha varit uppemot hundra gånger fler. Även polisen och medier var på plats i mängd. Samtidigt som regnet tilltog höll högermännen en kort marsch, men vid Lafayette Park – i anslutning till Vita huset – körde polisen fram bussar, som sedan förde bort extremnationalisterna, rapporterar AFP.

På uppdrag av den brittiska organisationen Hope not hate lyckades svenske Patrik Hermansson infiltrera flera rasistiska grupper i England och USA. Och under täckmantel var han med förra året i Charlottesville. Han arbetar nu som researcher för Hope not hate.

Efter förra årets Unite the right var det många viktiga och inflytelserika aktivister som sade att de måste tänka om. Charlottesville var dåligt för dem utifrån ett PR-perspektiv. Man har istället uttryckt flera gånger att det är bättre att ta ett steg tillbaka till nätet och sociala medier, som de vet att de är bra på och det var där som de började, säger Patrik Hermansson till TT.

Fler besökare

Strategin verkar ha fungerat. Enligt Patrik Hermansson syns en ökande aktivitet och fler besökare på de större högerextrema hemsidorna.

Snarare än att detta tyder på att rörelsen försvagats så tyder det på att de bytt strategi till att fokusera mer på nätet än på demonstrationer.

Efter våldsdådet i Charlottesville för ett år sedan har också motståndet från antirasistiska aktivister och organisationer ökat.

Folk är argare, det finns ett större motstånd, och det gör det helt enkelt svårare för dem att organisera sig på marken, säger Patrik Hermansson.