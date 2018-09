FN Under ett tal inför FN:s generalförsamling i New York säger Syriens utrikesminister Walid al-Muallim att landet är redo att ta emot de flyktingar som frivilligt vill återvända efter att ha flytt utomlands under det över sju år långa kriget.

Vi välkomnar all hjälp med rekonstruktionen av de länder som inte var en del av aggressionen mot Syrien. De länder som bara erbjuder villkorad hjälp eller som fortsätter att stödja terrorism är varken inbjudna eller välkomna att hjälpa till, säger Walid al-Muallim.

Han uppmanar också USA, Frankrike och Turkiet att omedelbart och villkorslöst dra tillbaka sina "ockupationsstyrkor" från syriskt territorium.

Walid al-Muallim är också landets biträdande premiärminister.