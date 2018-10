Vadstena, Nordfyn, Svelvik, Patreksfjördur och Nådendal har länge haft ett vänortsutbyte med varandra:

– Tanken är att vi ska träffas en gång om året. Det är ett sätt att träffas och man får också vänner för livet. Samtidigt så förstår man Norden på ett annat sätt, säger Kerstin Carlsson.

Senast gjorde man ett besök i Nådendal. Vistelsen pågick i sammanlagt fyra dagar.

– Det var sju personer från Vadstena som åkte med på resan. Det är vi nöjda med, säger Ingegerd Lindaräng.

Jonathan Nicklagård och Salome Paping, som pluggar på Petrus Magni-skolan, följde med på vänortsbesöket.

– Det känns som att vi hade mycket att prata om. Det var roligt att följa med på resan, säger Salome Paping.

– Det var roligt att se vad det fanns för likheter och skillnader mellan städerna, säger Jonathan Nicklagård.

Ungdomarna bjöd också på musikunderhållning under den avslutande högtidskvällen. Jonathan och Salome framförde två stycken låtar. Det blev tårdrypande versioner av Avicii-hiten "Wake Me Up" och Kent-dängan "Sverige".

– Inte ett öga ska ha varit torrt, säger Ingegerd Lindaräng.

Dessutom fick man bekanta sig med den finska bastukulturen.

– Ja du... När man häller vatten på stenarna så blir vattenångan betydligt hetare än vanligt. Däremot upplever jag att temperaturen är lägre än i en svensk bastu, säger Peter Carlehed.

Huvudsyftet med vänortsbesöket var att knyta kontakter.

– Det är viktigt att vi känner skandinavisk samhörighet, säger Kerstin Carlsson.