Anders Agnemar (C) lämnade i början av året in en motion till kommunfullmäktige där Centerpartiet föreslår att kommunens kulturstrateg ska ta fram ett förslag på hur man ska fira att Vadstena år 2019 har 500 år av vårdtradition. Enligt Göran Fältgren, (S) ordförande i kultur- och utbildningsnämnden, är detta inte någon ny idé. Det är redan planerat att en utställning under temat, vård och mental hälsa, genomförs nästa år i samband med de ordinarie sommarutställningarna.

År 2021 är det också 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa utropades till riksföreståndare och kultur- och utbildningsförvaltningen anser att även det blir ett jubileum värt att uppmärksamma i kommunen.

– Det var en så viktig händelse i svensk historia, poängterar Göran Fältgren.

Däremot räcker inte nämndens budget för den här typen av arrangemang där det också finns tillfälle att marknadsföra kommunen. Att ta fram en evenemangsstrategi för detta är därför nödvändigt.

– Vi behöver ha riktlinjer för hur vi ska hantera den här typen av jubileer, det vore bra att få med regionen och staten säger Göran Fältgren.