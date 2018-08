Levande föda är en kosthållning utan animaliska produkter där råvarorna inte får bli upphettade över 42 °C. Det kallas även för råkost.

Kosten etablerades i USA under 1960-talet av hälsogurun Ann Wigmore. Under 2000-talet blev råkost populärt igen, nu under namnet raw food. Flera Hollywoodkändisar äter raw food vilket har gett livsstilen uppmärksamhet.

En skillnad mellan levande föda och raw food är att levande föda ofta handlar om att blötlägga och fermentera det som ska ätas, medan rawfood handlar mer om färska råvaror.