Brott Tidigt en morgon i september rånades och våldtogs en kvinna under pistolhot på en gångväg i Årsta i södra Stockholm. Sedan polisen via medier gått ut med bilder från en övervakningsfilm har en mängd tips kommit in.

Nu har en man gripits och anhållits, misstänkt för våldtäkt, rån och bedrägeri, rapporterar Aftonbladet.

Mannen kom självmant till polisen i fredags och anhölls på söndagen, enligt polisen.

Vi fick tips på vem den här personen var. Sedan kan jag inte kommentera hur vi gick tillväga, men han valde till sist att gå in till en polisstation och överlämna sig till oss, säger utredare Sophia Lennermark till tidningen.

Kvinnan var på väg till jobbet när överfallet ägde rum. Övervakningsbilderna togs när en ung man en kvart efter våldtäkten tog ut stora summor kontanter från kvinnans konto vid en uttagsautomat.