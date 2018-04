Studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, bygger på intervjuer med 1 200 amerikaner i alla åldrar vid två olika tillfällen, före presidentvalen 2012 och 2016.

Personerna var noggrant utvalda för att ge ett så representativt urval ur befolkningen som möjligt.

Enligt Diana Mutz, professor vid University of Pennsylvania, visar resultatet att många vita väljare som röstade på Trump kände sig akterseglade, men inte på grund av ekonomiska orsaker som ofta hävdats.

Istället var det rädslan för att förlora sin position i samhället till olika minoritetsgrupper som styrde deras val. Generellt såg de globaliseringen och frihandeln som den största faran. Kina uppfattades som ett stort hot mot USA.

Trump fångade in många av dessa väljare. Från att ha röstat på Demokraterna 2012 gick de över till Republikanerna 2016.

Valet 2016 var, enligt Diana Mutz, helt enkelt ett försök av dominanta grupper i samhället att försäkra sig om fortsatt dominans, och samtidigt försäkra sig om USA:s fortsatta dominans i världen.