Är en grupp som samlar "kvinnor och icke-binära" som på olika sätt har erfarenheter av sexuella trakasserier, övergrepp, våldtäkt, sexuellt våld och annan oönskad intimitet. Det kan både handla om egna erfarenheter eller närståendes.

Syftet är att skapa en trygg plats för utsatta att bryta tystnaden, berätta om övergrepp, stötta varandra samt att arbeta tillsammans mot sexuellt våld överallt på alla sätt man kan.

Några av vittnesmålen från uppropet:

"Det tog lång tid för mig att inse att jag hade blivit utsatt för sexuellt våld. Jag är uppväxt i Umeå under Hagamannen-tiden och tänkte nog att det var så det såg ut. Men när jag var fjorton så träffade jag han som skulle bli min första pojkvän och han som förstörde mitt liv. Det började så som det alltid gör med att han var så charmig till att han började isolera mig från min familj och vänner, första gången han slog mig på riktigt så var det redan för sent. Mitt livsutrymme minskade, det enda sättet att få vara ifred en stund var att ligga still och låta honom ligga med mig och försöka låta bli att gråta så att han såg det."

"Tjat-sex, följt av ”varför stönar du inte, det brukar du göra?” Tjat att göra saker jag inte vill. Händer som envist kommer tillbaka när jag tar bort dom. Suck och stön när jag är sjuk och inte ställer upp. En kompis farbror som gör olämpliga närmanden, får panik säger nej och vet inte mer vad jag ska göra, försöker vara trevlig för att inte väcka vrede."

"De många hårnålarna min kompis mamma satt upp mitt hår med låg över hela min lilla etta, tillsammans med ett antal hårtussar. Blåmärket på rumpan var den minsta skadan, annat han gjort med mig gjorde att jag knappt kunde gå, än mindre sitta. Om och om och om igen gav han sig på mig under natten. I början, när jag märkte att ett nej inte var nog, kämpade jag emot men han var både större och dessutom väldigt vältränad. Senare slutade jag ens försöka."

"Jag är 14 eller 15 år och på tonårsdisco. Nattklubben där discot tar plats, drivs av en äldre man som plötsligt dyker upp och säger att jag är fin. Han har några unika vinylskivor han gärna vill visa mig, ja jag kan till och med få några av dem om jag vill. Jag följer med in bakom draperierna och efter en slingrig promenad i mörkret stannar vi. Han har inga skivor men säger att han vill se mina fina bröst. Han ber mig dra upp tröjan och jag förstår inte att jag kan säga nej. Han klämmer på dem och jag känner mig smutsig och förstår ingenting. På något sätt tar jag mig ut till människorna i min egen ålder igen – och jag glömmer aldrig vad som hände. Och jag har aldrig berättat för någon om vad som hände. Förrän nu."

Källa: #allavi