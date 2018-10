Utvecklar och säljer lösningar kring kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet, augmentedreality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans där man via AR kan guida en person på plats för att lösa eller förhindra problem. XMrealitys kunder finns främst inom industrin, bland annat Bosch Rexroth, ABB, Siemens industrialturbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMreality är baserat i Linköping och noterat på Nasdaq first north.

Se mer: www.xmreality.com.