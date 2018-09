Isproblemen på Korvgubbens arena har varit en följetong under ett par års tid där anläggningen som tillverkar is fungerat dåligt eller inte alls. Under förra säsongen dröjde det ända till den 14 januari innan ÅBK fick spela på hemmaplan, och till den kommande vintern var förhoppningen att en ny anläggning skulle stå klar. Arbetet drog igång redan efter förra säsongen, men förhandlingarna med försäkringsbolaget har dragit ut på tiden och diverse andra problem har gjort att det nu står klart att det inte blir konstfrusen is.

– Jag hoppades att det skulle lösa sig, men vi kommer inte att hinna. Just nu river vi hela banan med ishus och allt, vi skär sönder varenda rör. Vi får hoppas att allt är klart i oktober 2019, säger Börje Johansson.

ÅBK får hoppas på att det blir en tillräckligt kall vinter för att göra naturis, men skulle inte det fungera är det redan nu klart att A-laget har fått matchtider på Stångebro i Linköping.

Hur gör ni med ungdomslagen?

– Det är inte klart än, vi håller på. Vi får verkligen hoppas på en vargavinter, vi spolar så fort det blir minusgrader, säger Börje Johansson.

Något positivt finns trots allt att rapportera: ÅBK har värvar den ryske målskytten Andrej Kisilev. 34-åringen spelade i division 1-laget Haparanda förra säsongen där det blev 42 (!) mål.

– Vi har fått goda referenser, det är en bra kille som kommer bli en rejäl kraft framåt för oss, säger Börje Johansson.