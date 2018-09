Åtvidaberg har vunnit de senaste fem av sex matcherna och har kommit in i en positiv trend. De har jobbat sig upp över kvalstrecket och har nu spelat till sig 23 poäng.

– Vi har förändrat vårt sätt att spela anfallsspel på – det är den stora skillnaden. Sedan har vi såklart jobbat med försvarsspelet och släpper inte in lika mycket mål. Men just anfallsspelet har vi förändrat totalt. Det är därför det har gått som det gått. Sedan fick vi utdelning direkt under den första matchen innan sommaren när vi ändrade om. Sedan vann vi träningsmatchen mot Sandviken under uppehållet vilket gav självförtroende till spelarna, säger ÅFF:s tränare Richard Johansson.

Laget hoppas nu på ytterligare en seger där tabellåttan Ljungskile står för motståndet.

– Det är storm på västkusten så vi får se vad den kan bidra med, säger Johansson och skrattar till.

– Nu vann vi senast på bortaplan och det spelet vi har nu passar också bortaplansfotboll rätt bra. Vi hoppas att vi kan ta med den energin vi fick när vi vann på naturgräs mot Karlskrona till Ljungskilematchen. Nu blir det en annan typ av match där Karlskrona försöker spela mer medan Ljungskile är lite mer raka. De är bra på fasta situationer. Det blir ett helt annat karaktärstest för den här gruppen, säger Johansson.

Med Oskar Stejdahl och förmodligen Christoffer Karlsson på frånvarolistan blir det ett helt nytt centralt mittfält för ÅFF.

– Christoffer har haft problem med ryggen under alla år. BesartKaludra och Daniel Rambin kommer gå in på innermittfältet om inte Christoffer mirakulöst återhämtar sig till matchen. Men han kunde inte gå i dag (fredag) så det ser inte hoppfullt ut, säger Johansson.