– Vi har jobbat hårt för det här och var värda en framgång även borta. Nu ser det betydligt bättre ut, sa Rickard Johansson, tränaren.

Imponerande 4–0 (1–0) i borta- och bottenmötet med Karlskrona var en minst sagt välkommen framgång för ÅFF, som efter den taffliga våren hittat alltmer rätt och samlat viktiga poäng på vägen upp mot säkrare mark i division 1-fotbollen.

Tre poäng och fyra mål i Blekinge innebar till och med ett lyft över kvalstrecket – om än på samma poäng som Skövde, Grebbestad och Kristianstad närmast därefter.

– Första delmålet var att lämna jumboplatsen, det andra att ta sig upp på kvalplats och det tredje att komma över även det strecket. Nu tog vi allt på en gång. Det är nio matcher kvar och vi har fem av dem på hemmaplan. Det känns bra, sa Johansson.

De färska segrarna på hemmaplan har har förstås varit stärkande, men på bortaplan har djupdykningarna varit alldeles för många. 17 raka bortamatcher utan seger fram till lördagens triumf talar sitt tydliga språk.

Nu kom islossningen i det egentligen första riktiga serietestet på bortplan för det nya spelsättet med rakare. länge och enklare spel. 0–3 mot serieledande Mjällby för några veckor sedan sa inte så mycket med tanke på för tufft motstånd.

– Det har märkts på träningarna att alla kommit i form. Nu kan spelare komma in från bänken och riktigt så har det inte känts tidigare. Många lyckas bättre med det de försöker göra. Vinster, poäng och mål ger sånt, sa Johansson.

Med drygt 40 minuter på klockan dök läget upp för Dardan Mustafa. Hemmalaget slarvade med bollen inne i straffområdet och efter en passning snett inåt bakåt slog ÅFF-anfallaren till direkt. Gästerna var i överläge och släppte det inte.

I stället blev det mer efter paus.

Mycket mer.

Första målet avgjorde mycket – i synnerhet som Karlskrona dessförinnan drabbats av en utvisning. Med en man mer kunde ÅFF spela ut och successivt öka ledningen. Lucas Öhrn, som just hoppat in istället för Anton Hallstensson, satte en retur till 2–0 och spelade sedan fram Alem Plakalo till 3–0. Strax därefter slog Dardan Mustafa in sitt andra mål för dagen.

Rickard Johansson skrattade och sa:

– Jag pratade med Dardan före matchen och sa att jag tyckte att han gjort några mindre bra insatser på slutet och behövde visa att han kan spela på en högre nivå. Extra skönt att han visade det direkt.