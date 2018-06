Här är – med reservation för att någon kan ha fallit i redovisningen från arrangören – länets löpare som tog sig runt de 42 195 meterna längs huvudstadens gator i den tryckande värmen.

Herrar

18) Björn Morén, IK Akele, 2.37.19, 72) Peter Hall, IK Akele, 2.52.36, 80) Jonas Johansson, Linköping, 2.53.17, 99) Tommy Karlsson, Ulrika IK, 2.54.59, 114) Markus Ydreskog, Linköpings GIF, 2.56.29, 145) Fredrik Zeitelberg, Motala AIF, 2.58.52, 157) Mathias Persson, Linköping, 2.59.32, 158) Adam Hellgren, Tjalve IF Norrköping, 2.59.35, 166) Erik Drotz, IK NocOut.se, 3.00.30, 187) Jonas Lundkvist, IK Akele, 3.02.37, 317) Patrik Lindström, Linköping, 3.10.49, 335) Markus Grönroos, Tjalve IF Norrköping, 3.11.18, 371) Björn Clasén, IK Akele, 3.12.59, 388) Johnny Merkel, IK NocOut.se, 3.13.38, 437) Daniel Näkne, Tjalve IF Norrköping, 3.14.59, 478) Henrik Forsberg, Kalmar RC Triathlon, 3.16.46, 486) Glädje Erik Olsson, Mångbergs Atleter, 3.17.13, 500) Niclas Östman, Motala AIF, 3.17.57, 511) Amaru Ubillus, IK NocOut.se, 3.18.27, 521) Johan Enmyren, Linköping, 3.18.42, 529) Samuel Nilsson, Finspångs AIK, 3.18.50, 621) Per Sandström, Vimmerby SK, 3.21.19, 633) Fredrik Filipsson, Tjalve IF Norrköping, 3.21.39, 691) Joel Moraitis, IK Akele, 3.23.15, 696) Najib Ben Dhafer, Löpargänget, 3.23.22.

707) Linus Andersson, Boets IK, 3.23.42, 839) Magnus Sandström, Tjalve IF Norrköping, 3.26.43, 899) Henrik Paju, IK Akele, 3.27.51, 944) Emil Hammargren, Merx Svenska AB, 3.28.41, 955) Fredrik Falk, IK NocOut.se, 3.28.49, 972) Andreas Hagemann, Linköping, 3.29.07, 1018) Kenth Pettersson, IK NocOut.se, 3.29.59, 1046) Marcus Andersson, Boxholm, 3.30.33, 1063) Simon Henriksson, Linköping, 3.30.59, 1093) Oscar Starräng, Björkfors Goif, 3.31.45, 1120) Robert Leuchovius, IK NocOut.se, 3.32.17, 1179) Filip Svanström, Åby, 3.33.28, 1242) Jamie Villegas, Linköping, 3.34.38, 1257) Jonas Elmqvist, Norrköping, 3.34.52, 1324) Daniel Svärd, Linköping, 3.35.55, 1361) Robert Fogelkvist, Motala AIF, 3.36.27, 1402) Tobias Salonen Melchersson, Linköping, 3.37.02, 1492) Christian Slettebo, Linköping, 3.38.29, 1569) Martin Henriksson, Krokeks IF, 3.39.40, 1571) Fredrik Larsson, Linköping, 3.39.43, 1586) Kim Jacobsson, Linköping, 3.39.58, 1624) Jesper Holvandus, Tjalve IF Norrköping, 3.40.35, 1644) Magnus Hägglund, Svinstadssjöns IF, 3.40.49, 1656) Patrik Ljungberg, IK NocOut.se, 3.41.02, 1756) Björn Öberg, Linköping, 3.42.27.

1774) Eric Hemmingsson, IK NocOut.se, 3.42.45, 1807) Rickard Petrich, Motala, 3.43.10, 1833) Torbjörn Kvist, Linköping, 3.43.38, 1859) Lars Lindberg, Ekängens IF, 3.44.00, 1877) Erik Pettersson, IK NocOut.se, 3.44.08, 1885) Niklas Lanzén, Combitech AB, 3.44.19, 1899) Martin Hjertström, Norrköping Triathlon, 3.44.35, 1947) Oscar Lennman, Linköping, 3.45.16, 1951) Andreas Bondesson, IK NocOut.se, 3.45.17, 2001) Anders Paju, Åtvidaberg, 3.46.00, 2007) Johan Hammarlund, IK Akele, 3.46.09, 2026) Jesper Hedberg, Linköping, 3.46.27, 2038) Pierre Rasmussen, Slättrunners, 3.46.35, 2043) Henrik Danielsson, Sya SK, 3.46.40, 2092) Lars Zetterholm, Kolmården, 3.47.14, 2153) Martin Olsson, Linköping, 3.48.15, 2155) Johan Palm, Lonesome Runners, 3.48.16, 2176) Michael Karlsson, Motala AIF, 3.48.30, 2177) Peder Sjölin, Motala AIF, 3.48.30, 2222) Jan Svensson, Peab IF, 3.48.57, 2306) Mathias Ahlqvist, Finspångs AIK, 3.50.02, 2461) Mattias Larsson, Linköping, 3.51.56, 2695) David Sjöö, Fluffy Kittenz, 3.54.26, 2737) Mats Björkman Eldh, Kolmården, 3.54.52, 2833) Hans Gustafsson, Team Hävarn, 3.55.39.

2874) Joacim Ekström, Linköping, 3.56.09, 2907) Fredrik Johansson, Motala, 3.56.34, 2966) Daniel Nilsson, Norrköping, 3.57.05, 3000) Oliver Dahl, IK Akele, 3.57.25, 3027) Fredrik Widfeldt, Tjalve IF Norrköping, 3.57.43, 3045) Christian Allard, Björkfors Goif, 3.57.52, 3112) Johan Norlin, Linköping, 3.58.32, 3144) Kent Kullander, Vision, 3.58.50, 3163) Jonatan Ljung, IK NocOut.se, 3.59.04, 3184) Jan Engström, Linköping, 3.59.17, 3195) Valentin Gil, Double Dragon, 3.59.24, 3201) Mathias Öhman, Norrköping, 3.59.26, 3218) Oscar Gustafsson, Linköping, 3.59.36, 3279) Christer Bergström, Motala, 4.00.16, 3331) Karl-Johan Persson, Kolmården, 4.01.01, 3333) Fredrik Andersson, Motala, 4.01.02, 3374) Ghazi Putrus, IK Akele, 4.01.37, 3379) Fredrik Gustafsson, Fredrik Runners, 4.01.44, 3398) Jonas Mellberg, Motala AIF, 4.02.00, 3449) Bengt Wallin, Björkfors Goif, 4.02.49, 3513) Daniel Svensson, Vadstena, 4.03.46, 3587) Magnus Moberg, IK NocOut.se, 4.04.40, 3656) Jonas Högsberg, Opphems LK, 4.05.34, 3661) Erik Svärd, Linköping, 4.05.38, 3702) Johannes Lindholm, Norrköping, 4.05.59.

3842) Stellan Andersson, Norrköping, 4.07.23, 3860) Kenneth Lindgren, Ericsson IF, 4.07.34, 3926) Lothar Bahr, Linköping, 4.08.32, 3994) Albin Josefsson, Norrköping, 4.09.23, 4029) Robert Wenemark, Linköping, 4.09.42, 4033) Rickard Jacobsson, Söderköpings Skidklubb, 4.09.46, 4077) Jonas Jaani, Linköping, 4.10.24, 4085) Jesper Calderon, Skärblacka, 4.10.27, 4102) Rikard Bäckman, Linköping, 4.10.38, 4147) Viktor Niklasson, Peking Athletes, 4.11.07, 4176) Tobias Söderberg, Linköping, 4.11.34, 4244) Magnus Nyström, Mjölby, 4.12.13, 4249) Mats Nilsson, IK NocOut.se, 4.12.19, 4250) Daniel Brorstad, Linköping, 4.12.19, 4263) Anders Ringholm, Linköping, 4.12.30, 4268) Patrik Hasselblad, Norrköping, 4.12.32, 4318) Robert Bellinger, Ranta Runt Grebo, 4.13.08, 4335) Hugo Wärner, AC Studenterna, 4.13.17, 4366) Christian Helgesson, Boxholm, 4.13.38, 4521) Martin Midhammar, Linköping, 4.15.42, 4528) Michael Malmgren, Team LeWa Sport, 4.15.45, 4573) Stefan Forsgren, Ljungsbro, 4.16.13, 4648) Per Fröberg, IK NocOut.se, 4.17.01, 4670) Fredrik Svensson, Motala, 4.17.15, 4680) Örjan Edenhofer, IK Akele, 4.17.26.

4702) Johan Tell, IK NocOut.se, 4.17.43, 4711) Hussein Fartousi, Merx Svenska AB, 4.17.51, 4726) Staffan Söderberg, Norrköping, 4.18.01, 4731) Thomas Manning, Lonesome Runners, 4.18.04, 4749) Johan Bjur, Norrköping, 4.18.16, 4821) Håkan Asp, Ericsson IF, 4.18.56, 4868) Johan Skoog, Kisa SK, 4.19.23, 4906) Håkan Ritzén, Linköping, 4.19.47, 4914) Ragnar Lindström, IK Akele, 4.19.53, 4924) Christian Rennwandt, Kolmården, 4.20.00, 4925) Magnus Fredrikson, IK NocOut.se, 4.20.00, 4931) Tommie Öjetoft, Merx Svenska AB, 4.20.04, 4949) Vincent Lingehed, Linköping, 4.20.17, 5045) Janne Karjalainen, Motala, 4.21.16, 5057) Anders Hjalmar, Mjölby, 4.21.25, 5171) Erik Edeskog, Linköping, 4.22.25, 5189) Marcus Eriksson, SOL Tranås, 4.22.35, 5222) Åke Palmqvist, IK Akele, 4.22.54, 5228) Andreas Gransö, Mjölby, 4.22.57, 5235) Simon Deimert, Team Milruck, 4.23.01, 5251) Marcus Skoog, IK Akele, 4.23.14, 5270) Viktor Gustafsson, Norrköping, 4.23.29, 5309) Daniel Montecinos, Boxholm, 4.24.02, 5370) Stefan Petersson, Linköpings Motorsällskap, 4.24.46, 5421) Bengt Johnsson, Linghem, 4.25.21.

5428) Henrik Lamberthz, Linköping, 4.25.26, 5454) Oskar Aldén, Åby, 4.25.42, 5478) Björn Axell, Motala, 4.25.57, 5523) Mattias Evertsson, Linköping, 4.26.21, 5545) Timo Kjellberg, Mantorp, 4.26.39, 5571) Daniel Stendahl, Linköping, 4.26.59, 5587) Esko Leinonen, Ericsson IF, 4.27.08, 5622) Sven Sverdrup, Linköping, 4.27.31, 5731) Andreas Lindström, Svarta hingstarna, 4.28.24, 5733) Malte Lindstam, Vegan Runners IK, 4.28.25, 5743) Johan Öström, Norrköping, 4.28.35, 5746) Jonatan Gil, Norrköping, 4.28.38, 5782) Niklas Gustafsson, Linköping, 4.29.02, 5793) Fredrik Perlaky, Ljungsbro, 4.29.08, 5812) Filip Beijbom, Linköping, 4.29.20, 5830) Tommie Meyer, Militärträning, 4.29.32, 5831) Fredrik Blomberg, Motala AIF, 4.29.33, 5840) Peter Käll, IK NocOut.se, 4.29.39, 5882) Reidar Svedahl, Norrköping, 4.30.11, 5919) Sebastian Hjortstig, IFK Norrköping, 4.30.45, 6008) Fredrik Olsson, THSS, 4.31.50, 6093) Magnus Forsberg, IFK Österbymo, 4.32.49, 6100) Karl Schultz, Linköping, 4.32.57, 6122) Jerker Alexandersson, Linköpings Löparklubb, 4.33.10, 6139) Joacim Sandqvist, IK NocOut.se, 4.33.23.

6142) Mattias Lundholm, Linköping, 4.33.24, 6187) Fredrik Johnander, Linköping, 4.33.53, 6230) Karl Fredrik Lindholm, CACE/Bryssel, 4.34.23, 6258) Andreas Johansson, Vikingstad, 4.34.42, 6271) Bengt Herman Hermansson, Lonesome Runners, 4.34.48, 6286) Staffan Linnå, Linnå Design, 4.35.06, 6330) Håkan Andersson, Mjölby, 4.35.40, 6390) Emir Avdispahic, Linköping, 4.36.12, 6400) Johan Thornström, Linköping, 4.36.18, 6426) Johannes Sandå, Linköping, 4.36.37, 6464) Edvard Pubols, Norrköping, 4.37.00, 6485) Anders Fredriksson, Linköping, 4.37.16, 6574) Olov Granath, Ljungsbro, 4.38.28, 6577) Tomas Kindahl, Åtvidaberg, 4.38.29, 6581) Patrick Lindstam, Linköping, 4.38.32, 6601) Kristoffer Nordström, IFK Österbymo, 4.38.41, 6603) Markus Andersson, IK NocOut.se, 4.38.43, 6623) Toivo Andersson, Kolmården, 4.39.04, 6637) Johan Trobeck, Norrköping, 4.39.14, 6680) Mats Båth, Linköpings Shotokan karateklubb, 4.39.52, 6706) Thomas Rundström, Team Qbena Racing, 4.40.10, 6712) Joachim Eriksson, Linköping, 4.40.18, 6724) Mattias Bly, Linköping, 4.40.34, 6773) Freddie Johansson, Kolmården, 4.41.05, 6788) Andreas Carlsson, Norrköping, 4.41.17.

6821) Tomas Svedman, Norrköping, 4.41.46, 6828) Grieg Holst, Östra Ryd, 4.41.52, 6871) Staffan Hammerman, Linköping, 4.42.20, 6905) Mattias Lindh, Team Macron, 4.42.48, 6969) Bo Tillander, Linköping, 4.43.41, 7010) Heliodorus Hanberger, Linköping, 4.44.11, 7019) Erik Bjäresten, Linköping, 4.44.16, 7078) Daniel Berger, Vikingstad, 4.45.15, 7123) Johan Hagelin, Vikingstad, 4.45.49, 7138) Sven Andersson, IK Akele, 4.46.05, 7203) Marcus Svensson, Åtvidaberg, 4.46.47, 7234) Mårten Holmqvist, Ringarum, 4.47.12, 7290) Andreas Rocklöv, Linköping, 4.47.59, 7443) Leif Harrysson, Vegan Runners IK, 4.50.10, 7458) Anders Trolin, Norrköpings Flygplats, 4.50.22, 7527) Libbie Oxelblad, Norrköping, 4.51.25, 7535) Mikael Nilsson, Åby, 4.51.36, 7567) Daniel Höglin, Linköping, 4.52.06, 7595) Ronnie Laurikkala, Ericsson IF, 4.52.26, 7622) Olof Zetterlund, Linköping, 4.52.45, 7629) Patrik Hansson, Norrköping, 4.52.54, 7664) Jonatan Eriksson, Linköping, 4.53.23, 7682) Daniel Wernström, Motala, 4.53.38, 7756) Magnus Berg, IK Akele, 4.54.44, 7800) Gustaf Blecko, Linköping, 4.55.28.

7867) Josef Malmborg, Linköping, 4.56.33, 7873) Lennart Pettersson, Gammalkil, 4.56.37, 7933) Arto Kuusinen, IK NocOut.se, 4.57.19, 8019) Johan Vinterlycka, Linköping, 4.58.50, 8043) Karl Isaksson, Svärtinge, 4.59.09, 8063) Klas-Göran Lundberg, Linköping, 4.59.31, 8128) Alexander Jonsson, Merx Svenska AB, 5.00.49, 8139) Lennart Hansson, Norrköping, 5.01.03, 8150) Marcus Nordberg, Mjölby, 5.01.20, 8184) Erik Kojola, Åby, 5.02.01, 8195) Henrik Arnell, Norrköping, 5.02.12, 8196) Christian Nordberg, Mjölby, 5.02.14, 8217) Jonas Ahlenius, Linköping, 5.02.37, 8230) Hans Sjögren, Vikingstad, 5.02.51, 8232) Ulf Gylling, IK NocOut.se, 5.02.56, 8251) Ronny Nielsen, Berendsen, 5.03.22, 8423) Magnus Fröhler, Vreta SoMK, 5.07.19, 8436) Per-Ulf Thoreson, IK NocOut.se, 5.07.39, 8606) Tomas Karlsson, OK Klemmingen, 5.11.11, 8622) Alexander Pettersson, Vikingstad, 5.11.29, 8742) Murat Posluk, Combitech AB, 5.14.05, 8744) Dick Jonasson, Norrköping, 5.14.09, 8769) Niklas Zackrisson, Ranta Runt Grebo, 5.14.52, 8784) Johan Magnusson, Linköping, 5.15.05, 8913) Anders Whass, Friska tänder Söderköping, 5.18.03.

9031) Mikael Grönkvist, Linköping, 5.20.47, 9232) Ove Lind, Linköpings Löparkubb, 5.26.18, 9259) Anders Widelius, IK NocOut.se, 5.27.06, 9306) Erik Ivarson, Norrköping, 5.28.22, 9316) Martin Söderström, Norrköping, 5.28.41, 9317) Krister From, Skärblacka, 5.28.43, 9355) Johan Byrsjö, Mjölby, 5.30.00, 9360) Joachim Andreasson, IK NocOut.se, 5.30.04, 9367) Per Johansson, Motala, 5.30.13, 9369) Anton Friman, Linköping, 5.30.16, 9490) Hans-Inge Lindeskov, Team Ultrasweden LK, 5.33.47, 9519) Oliver Kindell, BK30, 5.34.48, 9528) Ricard Carlenius, Norrköping Triathlon, 5.35.07, 9550) Mats Kindell, Bona Folkhögskola, 5.35.36, 9574) Klas Eweman, Motala, 5.36.24, 9575) Oskar Nyström, Vikbolandet, 5.36.30, 9577) Alexander Ulltjärn, Linköpings Löparklubb, 5.36.30, 9581) Gabriel Ulltjärn, Linköpings Löparklubb, 5.36.32, 9695) Stig Samuelsson, Tjalve IF Norrköping, 5.40.38, 9704) Bo Kertbo, Ydre, 5.40.52, 9725) Jahan Abtahi, Linköping, 5.41.46, 9803) Tommy Jepsen, Norrköping, 5.45.10, 9845) Jonas Trinks, Linköping, 5.46.53, 9925) Anders Holmstrand, Sectra runners, 5.50.22, 9968) Magnus Lundberg, IK NocOut.se, 5.52.51.

9982) Niklas Yngvesson, Åtvidaberg, 5.54.03, 9983) Jonas Kroon, Åtvidaberg, 5.54.03, 9990) Niklas Linder, Norrköping, 5.54.18, 10006) Andreas Karlsson, Norrköping, 5.55.15, 10020) Mattias Rydberg, Åtvidaberg, 5.56.11, 10040) Erik Dahlqvist, Mjölby, 5.57.07, 10151) Tobias Filipsson, Norrköping, 6.03.51, 10311) Petter Stenhagen, Linköping, 6.20.15.

Damer

7) Ida-Maria Nicklasson, Hässelby SK, 2.47.20, 10) Johanna Eriksson, Motala AIF, 2.54.54, 17) Susanne Bornmar, IK NocOut.se, 3.05.36, 29) Elmina Saksi, Tjalve IF Norrköping, 3.11.33, 98) Charlotta Wångblad, IK NocOut.se, 3.28.46, 132) Madeleine Hedberg, Motala AIF, 3.33.16, 143) Elin Johansson, Krokeks IF, 3.34.07, 217) Hanna Svensson, Tjalve IF Norrköping, 3.41.10, 324) Pernilla Tunesson, Skogspojkarnas OK, 3.48.05, 325) Malin Ljung, IK NocOut.se, 3.48.07, 331) Matilda Widlund, Ekängens IF, 3.48.25, 392) Stina Åberg, Borensberg, 3.51.56, 426) Jenny Curtsdotter, Mjölby, 3.53.33, 432) Anna Eldh, Tandläkare Anna Eldh AB, 3.53.52, 440) Charlotte Zajac, Linghem, 3.54.27, 445) Pernilla Nymberg, Ringarum, 3.54.32, 490) Lisa Dahlberg, Naturkicken Norrköping, 3.56.06, 512) Malin Lorentzson, Funrun, 3.56.53, 520) Kristin Palme, Linköping, 3.57.17, 531) Karolina Hellgren, Finspångs SOK, 3.57.35, 586) Sandra Yngve, Boxholm, 3.59.01, 644) Karin Henriksson, Kolmården, 4.01.16, 684) Maria Karlsson, Grytgöls Idrottsklubb, 4.02.39, 707) Ulrika Andersson, Motala, 4.03.22, 746) Kristin Bäckström, Mjölby, 4.04.32.

774) Sandra Andreasson, Linköping, 4.05.59, 777) Matilda Helander, Norrköping, 4.06.05, 855) Carolina Andersson, Linköping, 4.08.43, 892) Åsa Wallin, Linköping, 4.10.29, 921) Josefin Zangerl Carlberg, IK NocOut, 4.11.31, 922) Caroline Svensson, IK Akele, 4.11.31, 969) Lovisa Mellerby, Linköping, 4.12.52, 1019) Christina Bovin, IK NocOut.se, 4.14.01, 1037) Elsa Martinsson, Rimforsa, 4.14.40, 1045) Karin Nilsson, IK NocOut.se, 4.14.54, 1088) Maria Forsgren, IK NocOut.se, 4.16.09, 1092) Gunilla Ross-Edholm, Vadstena, 4.16.12, 1105) Horiye Nyhlén, Linköping, 4.16.30, 1110) Fredrika Landmark, Linköping, 4.16.44, 1193) Sandra Peterson, Motala, 4.19.01, 1194) Jennie Kolbrink, Motala, 4.19.01, 1270) Therese Rehnström, Löpargänget i Motala, 4.20.57, 1330) Malin Olsson, IK Akele, 4.22.19, 1344) Elin Haraldsson, Team NH Runners, 4.22.49, 1354) Linda Pettersson, Norrköping, 4.23.05, 1429) Sandra Landström, Motala, 4.25.10, 1458) Emma Andersson, Lynx Multisport Team, 4.25.57, 1461) Christine Jacobsson, Löpargänget i Motala, 4.25.57, 1494) Charlotta Rapp, Motala, 4.26.28, 1494) Susanne Gustafson, Motala, 4.26.28.

1516) Linda Hedlund, Mantorp, 4.27.17, 1543) Titti Graflund, Mjölby, 4.27.57, 1553) Evelina Hagelin, Vikingstad, 4.28.17, 1599) Jessica Meyer, Militärträning, 4.29.32, 1616) Erica Karlsson, Motala, 4.29.59, 1618) Tilda Nordström, IK Akele, 4.30.01, 1632) Annica Eklund, Linköping, 4.30.26, 1699) Karin Persson, Mjölby, 4.32.08, 1707) Cecilia Wiberg, IK NocOut.se, 4.32.26, 1730) Inger Collin, IK NocOut.se, 4.33.06, 1748) Carina Rindeborn, Norrköping, 4.33.36, 1765) Mathilda Sjödin, Linköping, 4.34.14, 1800) Mia Eklöw, Team LeWa Sport, 4.35.10, 1856) Marie Brodell, Motala, 4.36.32, 1878) Anna Korall, Motala, 4.36.58, 1906) Emma Kleinas, IK NocOut.se, 4.37.26, 1923) Anna Lindebring, Finspång, 4.37.41, 1974) Åsa Petersson, Linköping, 4.38.56, 1985) Helena Lanver, Linköping, 4.39.12, 2000) Annsofie Gustavsson, Hjortkvarn, 4.39.23, 2049) Cecilia Klaar Columbus, Norrköping, 4.40.39, 2069) Affi Samuelsson, Vision, 4.41.21, 2107) Katarina Peterson, Norrköping, 4.42.21, 2125) Siw Eriksson, Norrköping, 4.42.49, 2166) Martina Olsson, Linköping, 4.44.09.

2173) Jenny Spångberg, Finspång, 4.44.14, 2201) Smrutti Panda, Ericsson IF, 4.45.07, 2251) Susanne Lindgren, Åtvidaberg, 4.46.22, 2269) Helena Sanhueza, Bergslöparna, 4.46.38, 2284) Julia Berminge, Strålsnäs, 4.47.06, 2323) Louise Luttropp, Linköping, 4.47.53, 2324) Frida Möller, Ljungsbro, 4.47.53, 2365) Sofie Helgesson, Motala, 4.49.02, 2401) Sara Harrysson, Vegan Runners IK, 4.50.10, 2467) Lisa Rasmussen, Mjölby, 4.51.52, 2507) Yasmin Svensson, Linköping, 4.53.03, 2518) Linda Wennerström, Ljungsbro, 4.53.18, 2541) Charlotte Johansson, Motala, 4.54.09, 2569) Anna Träff, Kolmården, 4.55.12, 2592) Lena Hallgren, Linköpings SK, 4.55.53, 2609) Minela Constantinou, Linköping, 4.56.15, 2629) Elin Willén, Norrköping, 4.56.49, 2642) Johanna Farge, Åby, 4.57.05, 2688) Stina Sjödin, Ekholmens friskvårdscenter, 4.58.13, 2690) Elin Wistrand, Ekholmens friskvårdscenter, 4.58.13, 2694) Karin Eriksson, Linköping, 4.58.23, 2712) Yvonne Smeds, Team NH Runners, 4.58.55, 2720) Jenny Lundahl, Svärtinge, 4.59.09, 2730) Linn Bohlin, Norrköping, 4.59.20, 2795) Monica Gomér, Borensberg, 5.02.14.

2839) Sofia Sjöhagra, Motala, 5.03.23, 2849) Anna Haraldsson, Motala, 5.03.43, 2854) Annie Sjöblom, Lonesome Runners, 5.03.52, 2882) Lena Malmberg, IK NocOut.se, 5.04.43, 2885) Kristin Ahrle, IK NocOut.se, 5.04.45, 2909) Camilla Larsson, Linköping, 5.05.32, 2981) Malin Andersson, Norrköping, 5.07.56, 3011) Terese Hedin, Motala, 5.08.52, 3018) Helena Berminge, Boxholm, 5.09.01, 3052) Susanne Helgesson, Boxholm, 5.10.04, 3092) Lovisa Moritz, IK NocOut.se, 5.11.44, 3130) Karin Lundberg, Linköping, 5.13.24, 3157) Sofia Hedberg, Linköping, 5.14.39, 3232) Julia Sondell, Motala, 5.17.49, 3237) Frida Norman, Friska Tänder, 5.18.03, 3238) Linda Whass, Friska tänder Söderköping, 5.18.04, 3247) Ulrika Bringnäs Berger, Vikingstad, 5.18.28, 3263) Rose-Marie Brodén, Motala, 5.19.13, 3293) Helene Alm, Vadstena, 5.20.17, 3329) Aurore Milton, Vadstena, 5.21.54, 3360) Ulrika Nordgren, IK NocOut.se, 5.23.14, 3382) Veronica Strömquist, Motala, 5.24.08, 3433) Larissa Belousova, Norrköping, 5.26.09, 3501) Mari Green, Väderstad, 5.29.19, 3534) Coyntha Sedvall, Åtvidaberg, 5.30.33.

3564) Gesine Roth-Ljungman, IK Akele, 5.32.18, 3593) Margareta Engvall, Norrköping, 5.33.28, 3649) Karin Rylander, SOL Tranås, 5.36.19, 3728) Olivia Ågren, Boxholm, 5.40.27, 3729) Carina Andersson, Boxholm, 5.40.27, 3747) Anna-Karin Berglund, Vadstena, 5.41.36, 3766) Desireé Zetterlund, Linköping, 5.42.31, 3845) Lena Nordström, Linköping, 5.46.53, 3863) Anna Dehlbom, Norrköping, 5.47.47, 3891) Julia Axelsson, SOL Tranås, 5.49.02, 3913) Johanna Fridh, Linköping, 5.50.17, 3919) Maria Stolt, Runacademy, 5.50.28, 3920) Madeleine Tudegård, Runacademy, 5.50.28, 3935) Sofia Borén, Norrköping, 5.51.17, 3944) Anita Larsson, Ready to fly, 5.51.44, 3956) Elisabet Scheiderbauer, MS Fighters, 5.52.55, 4011) Anna Maria Andersson, Söderköping, 5.56.59, 4016) Annette Duty, Högsjö, 5.57.31, 4060) Anna Haglund Fröhler, Ljungsbro, 6.01.16, 4066) Monica Fredriksson, Linköping, 6.01.31, 4096) Lise-Lotte Taaveniku, Söderköping, 6.03.29.