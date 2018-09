Detta efter att ha gått sista dagen av fyra på banan The Stoke By Nayland Golf i England på 69 slag, två under par, efter fyra birdies och två bogeys. Det gav honom en slutlig sjunde plats i startfältet. Kvalet går nu vidare med steg 2, första veckan i november, på fyra spelplatser i Spanien.

Vilken bana han får spela på lottas senare.

Efter den tävlingen, som också spelas över fyra dagar, tar sig de bästa vidare till finalomgången på Lumine Golf Club, Tarragona i Spanien. Där spelas sex rundor över 18 hål innan ett 20-tal kort till nästa års Europatour delas ut.

Gabriels lillebror Johannes var också med i tävlingen, men missade kvalgränsen som drogs efter tre dagar och fick inte spela sista dagen.