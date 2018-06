– Vi jobbar med ungdomsverksamheten och har en satsning på flickor just nu, säger Conny Gustafsson, ordförande och även tränare för klubbens äldsta flicklag.

Boxholms IF av år 2018 innehåller tre herrlag, där A-laget spelar i trean under tränaren Jonas Lönns ledning. Sedan finns fem pojklag, två flicklag och en fotbollsskola under det som körs året om.

På Svartåvallen driver klubben anläggningen själv, med hjälp av bidrag. Det finns en konstgräsplan och två naturgräsplaner av fullstora mått.

– Vi har väldigt bra förutsättningar här, säger Conny Gustafsson.

Omsättningen är tre miljoner kronor och den största inkomsten är bilbingon som gav 280 000 kronor i vinst det senaste året.

Klubbens störste spelare genom tidern sägs vara Ferid Germundsson som var som bäst på 1940-talet. Han var hos IFK Norrköping.

– Men bara fyra dagar, säger eldsjälen Lars-Ove Strand och skrattar.

Bifs meste spelare är Mattias Karlsson med 563 A-lagsmatcher mellan 1990 och 2013. Lars-Ove Strand gjorde 478 matcher och Stefan Andersson 361 matcher. Som exempel.

Avsnitt nio om Boxholms IF innehåller intervjuer med Bifs förre spelare Stefan Andersson, bilbingogeneralen Lars-Ove Strand, flickspelarna Julia Dacke, Nora Johansson och Felicia Sehlstedt, förra damspelaren Marlene Eriksson, samt ordföranden Conny Gustafsson.

Flicklaget åker i sommar till Gothia cup och hoppas på sikt bilda ett damlag igen i Boxholms IF.