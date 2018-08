LÄS MER: "Dessa matcher man spelar för"

Efter en plattmatch mot Ukraina senast var det ett mer sammanbitet och metodiskt Sverige som ställde upp på Gamla Ullevi. Bollen lyckades inte komma in i mål under de första 30 minuterna trots flera bra lägen. Men Sverige hade tålamod – och oj vad det är viktigt att ha tålamod. Det kom en liten dipp där tendenserna fanns för att de blågula skulle tappa mark och bli ofokuserade. Den här gången var det just tålamodet som avgjorde. Det är lätt att man som fotbollsspelare blir frustrerad när man möter ett sämre motstånd och bollarna inte vill. Men Peter Gerhardsson har pumpat in en taktik och ett lugn i det här laget som gör att jag tror att truppen kan gå långt.

Det stod 1–0 till Kroatien mot Danmark i den andra kvalmatchen och i slutminuterna kvitterade Danmark. Det syntes att de svenska spelarna och ledarna såklart hade hoppats att resultatet skulle hållit i sig. Men oavsett vad är det ett Sverige som nu har allting i sina egna händer. Det blir en äkta gruppfinal – och visst är det det som är charmen med fotboll. Lag som Kroatien kan chocka och hitta energi från källor man inte visste fanns och förstöra för ett lag som Danmark. Jag tror att svensk damfotboll behöver dessa spännande och otippade resultat för att intresset ska öka ännu mer.

En grej till: Jag gillar verkligen fotbollen jag såg på Gamla Ullevi. Jag blev verkligen underhållen och gillade det jag såg. Taktik, spelskicklighet och lagmoral. Härligt.

Och nu då: Det finns lite olika scenarion över hur Sverige kan lägga upp taktiken inför Danmark-matchen. Väljer det att gå för oavgjort eller för vinst? Det får vi reda på på tisdag.