– Synd att inte alla kan vara med, men det är som det är. De som kom in senast gjorde det riktigt bra, säger Rickard Johansson, tränaren.

2–1-segern mot Oddevold häromsistens var en minst sagt viktig seger för ÅFF – och till helgen väntar nästa nyckelmatch i division 1-fotbollen. Seger mot bottenkonkurrenten Ängelholm och ÅFF har fem poäng ned till nedflyttningsstrecket.

Helt klart är att ÅFF då får klara sig utan Christoffer Karlsson, som är varningsavstängd. Daniel Rambin, som utgick senast på grund av hjärnskakning, är med största säkerhet inte aktuell för en så snabb comeback och för Dardan Mustafa blir det en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar med sin stukade fot.

– Förhoppningen är att han ska träna igen på torsdag och med hjälp av tejpning även kunna spela på lördag. Men det är osäkert, säger Johansson.

Ängelholm – där Henrik Larsson kommit in som tränare – föll senast med 0–2 mot Kristianstad och är just nu under nedflyttningsstrecket på 27 poäng. ÅFF ligger ett par platser över på 29.