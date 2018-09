LÄS MER: Värt att veta om Ryder cup

Ryder cup är tävlingen som från början bara var en vänskaplig lagmatch mellan två klubbar för inbördes beundran, de främsta golfspelarna i USA och Storbritannien. I potten inget annat än en rätt anskrämlig buckla. Först efter ett antal matcher fick även nordirländare och irländare plats och 1979 fick skavet från "övriga" Europa chansen att vara med.

Och det är rätt fascinerande.

Det finns inga prispengar (mångmiljardären Tiger Woods är den ende som ens yppat att spelarna borde få betalt) att hämta ut och där räknas inga rankingpoäng.

Där existerar bara en ocean fylld av prestige och två kontinenter som pumpar av vansinnig passion.

Det andra brukar vara det mest uppenbara.

För det finns få tävlingar där de oväntade förlorarna, de oförklarliga misstagen eller de oförglömliga tårarna tagit mer plats än vinnarnas glädje. Anspänningen av att representera ditt land är något annat än att spela för din egen skull.

Och det har ofta visat sig vara scenen där superstjärnor tenderar att bli högst mänskliga

Några konkreta exempel:

? Världens genom tidernas bäste, 14-faldiga major-vinnaren Tiger Woods, har funnits med i åtta amerikanska lag och förlorat sju (!") av mötena med Europa. Han har bara vunnit 13 av sina 33 matcher – foursomes, fyrbollar och singlar inräknade.

? 1991 års match har kallats "War by the shore" (ungefär: Kriget vid kusten") och bilden av"> tyske ">Bernhard Langers ">olyckliga ansikte efter att ha missat den avgörande putten, knapp meterlång, i den sista matchen är för många en av de mest talande i matchens historia.

? Amerikanen Hunter Mahan duffade (träffade gräset före bollen, typiskt amatörmiss) på det näst sista hålet när matchen 2010 avgjordes i Wales för första gången. Han kunde inte stoppa tårarna på presskonferensen efteråt, fick tröstas av lagkamraten Phil Mickelson. Såg ut som om han svikit sin familj genom att spela bort allt den ägde. Fast det egentligen handlade om ett enda dåligt golfslag – vilket inte var hans första usla i karriären.

? 2012 vände Europa 5–10 till seger under sista dagen i det som snabbt döptes till ">"Miraklet på Medinah".

När vi ändå är inne på tävlingens historia.

Hur många kaptener i de bägge lagen har fått höra att de "tagit ut fel spelare" eller parat ihop fel stjärnor? De amerikanska och brittiska magasinen har också under åren varit reptilsnabba med att sätta betyg – på motståndarnas kläder.

Vad fascinerar så med Ryder cup? Beror förstås på perspektivet. Ur spelarnas: de får för en gångs skull ingå i ett lag, får andra att dela känslorna med. Sällsynt i en individuell sport där en caddie annars får första kramen. Men framförallt: här är det tillåtet att psyka motståndarna. Masters-vinnaren Patrick Reed får anses som kung i den grenen. Förste utmanare är engelsmannen Ian Poulter som haft handfull major-pokaler hemma – om han lyckats hitta samma spel i de stora mästerskapen som han gör i Ryder cup. Han har spelat fem matcher med facit som bara Seve Ballesteros kan matcha och har aldrig förlorat en singel. De är båda experter på att ge mörka blickar, pika, peka, håna, hyscha, you name it.

Så ur publikens och tv-tittarens ögon handlar det om underhållning i värsta såpaklass. Jag bara älskar att se vuxna karlar bete sig som barnrumpor, som trotsiga tonåringar. Har du samma läggning? Grattis, det blir en superhelg!

Det sportsliga? Högklassiga spelare, superpreparerad bana och trångt i publikleden är en garanti för att det kommer bli en häftig upplevelse. Europa har fördel, har inte förlorat på hemmaplan sedan matchen på engelska Belfry 1993 och har åtskilligt mer erfarenhet av Le National än motståndarna. Smala fairways och tjock ruff kommer inte gynna Dustin Johnson, Brooks Koepka eller Tony Finau. Däremot raktslående spelare som Henrik Stenson, Alex Norén och Francesco Molinari. Det kan bli avgörande. Och även om inte just fransmännen själva bryr sig – sporten är fortfarande bara en rikemanshobby där – kommer det snackas massor av golf världen över de närmaste dagarna.

Och det är väl just detta som kännetecknar ett stort idrottsevenemang eller hur?

Just det: ring, mejla eller messa inte från och med lunch på söndag. Tack.