1) Hur ser ni på behovet av nya idrottsanläggningar i Linköpings kommun?

Socialdemokraterna: Det är mycket stort. I våras gick vi därför ut med en satsning där vi närapå fördubblar antalet fullstora idrottshallar till 2023. 12 nya inomhushallar ska stå färdiga då. Sedan byggs ytterligare två inomhushallar till 2028. Platserna är bestämda. Hallarna kommer placeras i hela kommunen för att de ska bli tillgängliga för alla Linköpingsbor.

Vänsterpartiet: Det behövs fler anläggningar, både för arrangerad idrott och spontanidrott.

Miljöpartiet: Vi ser att det finns ett stort behov av nya idrottsanläggningar och har därför planer på 14 fullstora idrottshallar, en ny ishall och en ny simhall med 50-metersbassäng inom tio år. Vi vill dessutom utveckla och skapa nya spontanidrottsplatser och då starta med en upprustning av Ryds motionscentrum.

KD: Linköping behöver säkra tillgången på idrottshallar. Vi vill prioritera fler hallar runt om i kommunen i standardutföranden, än ett fåtal ”spektakulära” hallar centralt placerade.

Centern: Det finns ett uppdämt och fortsatt behov av nya idrottshallar i Linköping, främst för ungdomars vardagsidrottande.

Moderaterna: Det behövs fler idrottshallar. Linköpingsmoderaternas ambition är att bygga minst en ny idrottshall per år. För den fortsatta utbyggnaden vill vi föra en dialog med boende och idrottsföreningar för att få en bild av var behoven är som störst. Vi vill prioritera områden där föreningslivet vill vara delaktiga i driften av idrottsanläggningarna.

Liberalerna: Linköping har under decennier släpat efter i att bygga idrottsanläggningar. Det behöver vi bygga ikapp anpassat till dagens och framtida behov. Vi ska förverkliga den offensiva plan som finns för hallar, planer och anläggningar. Nya Vasahallens anpassning för Parasport är mycket bra. Tillgänglighet till idrottande för personer med funktionsnedsättning är viktig.

Sverigedemokraterna: Utbyggnaden av idrottshallar är en mycket viktig idrottspolitisk fråga i Linköpings kommun. Vi behöver bygga ut antalet idrottshallar skyndsamt, för att bygga bort det lilla antalet hallar i förhållande till kommunens befolkning. Viktigt är också att hallarna får en god geografisk spridning över kommunen.

2) Hur vill ni bidra till att göra den lokala idrotten mer jämställd?

Socialdemokraterna: I våras gjorde vi en storsatsning tillsammans med de kommunala bolagen som består av tre delar: 1: Ett jämställt sponsringsstöd med fokus på kvinnors elitidrott. 2: Mer jämställda bidrag. Bidragspotten ska utökas med 1,2 miljoner för att tillsätta mer resurser till flickors idrottande. 3: En ny jämställdhetsfond som ska uppmuntra jämställdhetsarbete i föreningslivet.

Vänsterpartiet: Halltider ska fördelas rättvist och man ska inte ha förtur till tider för att man har haft en tid under många år. Tjejers idrottsutövande och utövade av nya sporter måste få samma chans till attraktiva tider som traditionella killsporter.

Miljöpartiet: Med vårt nya idrottspolitiska program kommer vi i samarbete med Östergötlands Idrottsförbund att ta fram en handlingsplan för att göra idrotten jämställd. Vi vill lägga 1,2 miljoner till flickors idrottande så att de föreningar som engagerar tjejer får mer i bidrag och kan ge tjejerna samma möjligheter som killarna utan att behöva dra ner på de fördelar killarna har i dag.

KD: Vi vill införa en fritidspeng som kan sökas av barnfamiljer med försörjningsstöd för att stödja barnens föreningsengagemang och anskaffa mobila isbanor som kan flyttas runt i kommunen för att tillgängliggöras för medborgare i flera kommundelar.

Centern: Den lokala idrotten behöver både bli mer jämställd mellan kön och mellan ungdomar med olika socioekonomisk bakgrund. Nyckeln är i hög grad samverkan med de delar av föreningslivet som arbetar mest engagerat med detta. Bollihop är en god förebild.

Moderaterna: För Moderaterna är det en självklarhet att flick- och pojklag ska ha samma förutsättningar och tillgång till kommunens idrottsanläggningar. Vi vill att idrottspolitik ska bygga på inkludering, jämställdhet och ett stärkt samarbete med skola och lokala idrottsföreningar.

Liberalerna: Vi är det parti som driver på för jämställd sponsring inom kommunen och kommunala bolag, och det var vi som kläckte idén om ett riktat symbolstöd till föreningar i samband med Metoo-rörelsen. Vi går till val på att Linköping ska profilera sig som ”Damidrottens huvudstad”. Vår metod är att inte omfördela resurser utan tillföra mer resurser för en jämställd idrott.

Sverigedemokraterna: Överlag är Linköping en väldigt jämställd kommun, men det finns mer att göra. En viktig fråga på området är att motverka att tjejer som kommer från kulturer där det inte accepteras att tjejer idrottar på samma sätt som i Sverige, hålls tillbaka från att idrotta.

3) Skolidrott – vill ni ha mer eller mindre tid på schemat? Hur många timmar?

Socialdemokraterna: Timplanen för elevernas scheman ligger på nationell nivå, men vi behöver öka barnens rörelse i skolan. Forskning visar att fysisk aktivitet ger bättre skolresultat. Vi vill att skolor ska starta skolidrottsföreningar för att ge fler barn och unga möjlighet till rörelseglädje, men utan ”toppade” lag eller andra former av uteslutning.

Vänsterpartiet: Vänsterpartiet har tidigare motionerat om att införa mer rörelse i skolschemat. Det viktiga är inte att ha idrottslektioner, utan att alla barn och unga får goda chanser att röra på sig och att lära känna sin kropp.

Miljöpartiet: Vi vill inte ha fler idrottslektioner utan vill istället få in mer rörelse under skoltid. Det kan innebära allt från rörelse på raster till att föreningar kommer in och håller i prova-på-verksamhet under skoldagen och fritidstiden utifrån den överenskommelse som regeringen gjort tillsammans med Riksidrottsförbundet.

KD: Vi vill ha mer idrott på skolschemat för eleverna, då det bidrar till både förbättrad fysisk hälsa och inlärningsförmåga i teoretiska ämnen. Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan som en naturligt integrerad del i undervisningen. Vi har dock ingen exakt siffra på hur många timmar.

Centern: Vi ägnar ett helt avsnitt i vårt valprogram åt bättre elevhälsa, och där fysisk aktivitet är en central del. Mer fysisk aktivitet behövs i skolan. Förstärkt skolidrott är en del av detta.

Moderaterna: Barn och ungdomar behöver röra mer på sig bland annat genom mer fysisk rörelse under enkla former insprängt under skoldagen men också genom fler idrottstimmar i skolan. Vi vill se ett djupare samarbete med Linköpings idrottsföreningar när det kommer till att anordna fritidsaktiviteter och idrott i anslutning till skolan.

Liberalerna: Vi vill ta ett strategiskt grepp på idrott i skolan från grundskola till ett nytt idrottsgymnasium. Vi vill utöka antalet idrottstimmar i grundskolan med 100 timmar. Vi vill utveckla en ny modell utifrån samverkan och samarbete mellan skola, föreningar och fritidsverksamhet. Barn ska kunna idrotta mer på eftermiddagen istället för stressiga kvällsträningar.

Sverigedemokraterna: Vi vill utöka idrottsundervisningen i skolan med mål om att eleverna ska ha en stunds fysisk aktivitet varje dag. Exakt hur många fler idrottstimmar har vi inte tagit ställning till, men att fler behövs står klart för oss. Daglig fysisk aktivitet kan bland annat bidra till förbättrade studieresultat.

4) Vilken är den viktigaste idrottspolitiska frågan i Linköpings kommun?

Socialdemokraterna: Att satsa på breddidrotten, så fler Linköpingsbor rör sig mer. Vi har inlett en satsning på att nästan fördubbla antalet fullstora idrottshallar i kommunen till 2023. Dessutom är det viktigt att planen för den nya simhallen fullföljs, och att placeringen inte åter rivs upp, oavsett vem som vinner valet. Linköpingsborna kan inte vänta längre på en ny simhall.

Vänsterpartiet: Att göra det möjligt för alla att delta i idrott i Linköping på lika villkor.

Miljöpartiet: Den viktigaste idrottsfrågan är att få alla barn och unga i kommunen att känna rörelseglädje och vilja utvecklas inom någon idrott. Idrotten ska vara tillgänglig för alla, för olika åldrar och även för de grupper som i dag är underrepresenterade. Det är viktigt att jobba både med bredden och elitidrotten samtidigt.

KD: Vi vill sätta stopp för kommunala prestigeprojekt och vill exempelvis stoppa bygget av den rekorddyra nya simhallen. Det går att bekosta sju stycken fullstora simhallar till priset av den som nu kommer byggas. Vi vill ha en ny simhall där fokus ligger på simidrottens behov. Vi kommer behöva resterande medel för att bekosta andra investeringar i välfärden.

Centern: Att ungdomars vardagsidrottande prioriteras tydligare, inkluderande jämställdhet enligt vårt svar på fråga 2. Samverkan med föreningslivet är avgörande betydelse.

Moderaterna: Fler idrottshallar! Moderaternas ambition är därför att bygga minst en ny idrottshall per år där vi prioriterar områden som saknar tillgång till fullstor hall i sitt närområde, med början i Ekängen och Linghem. För den fortsatta utbyggnaden vill vi föra en dialog med boende och idrottsföreningar för att få en bild av var behoven är som störst.

Liberalerna: Att säkerställa att idrottsföreningar får förutsättningar att vara den positiva samhällskraft som de är. Vi ser hur större föreningar behöver ha fler anställda och mindre föreningar slippa bördan av administration. Att få till ett idrottskluster på Kallerstad med en ”Multihall” och ett idrottsgymnasium kopplat till nya Ljungstedska är en annan viktig pusselbit.

Sverigedemokraterna: Att vi med fart bygger ut idrottshallar på olika platser i kommunen där det finns tydliga behov.