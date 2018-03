– Såna här kvällar är det underbart, sa han och log stort.

RP hade precis besegrat Rimbo i en rafflande och synnerligen målrik match.

Till slut blev det 37–33, alltså 70 (!) mål på 60 minuter.

Och fem av dem kom från Jesper Flinks vänsterhand.

– Riktigt kul att spela. När det är så här ångrar jag inte att jag kom tillbaka.

Han gjorde ett uppehåll under förra säsongen, för att hitta motivationen igen efter ett par år i laget. Nu är den tillbaka och han visade under slutet av den här matchen att RP har ett bra anfallsvapen på högerkanten som han delar tillsammans med Erik Nyberg.

– Jag tror att de hade bättre koll på Erik, att de släppte mig lite grann när vi bytte. Det gav mig lite större ytor.

Segern betyder att laget nu rycker lite från den negativa kvalplatsen och har nu fyra poäng ner dit, med tre matcher kvar att spela.

– Även om det är kul att spela matcher så räcker det med tre till. Vi vill absolut inte spela ett kval, säger Jesper Flink.

Tränaren Patrik Olsson stod i hallen och försökte hålla reda på en energifylld son som sprang runt på planen. Sen sa han:

– Det blir alltid så här konstiga matcher mot Rimbo. De spelar väldigt lurigt och gör alltid många mål, samtidigt som vi vet att de släpper in många också. För vår del handlade det mycket om att ha tålamod och kyla för att inte gå i deras fälla, vilket jag tycker att vi klarade av riktigt bra.

RP var i underläge sent i matchen, med 21–24. Men just då drog en av Rimbos spelare på sig matchstraff och RP kunde göra 7–1 och gå fram till 28–25. Efter det höll man avståndet in till slutsignalen.

– Och nu fick Olle Löfstedt, målvakten, dessutom göra sitt första mål i allsvenskan. Det betyder att han måste bjuda laget på tårta någon träning nästa vecka, berättade Patrik Olsson.

Inte så dumt det heller.