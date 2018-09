Det är ett Jik med ekonomiska problem där spelare lämnat som ställde upp framför Libk i Sporthallen. Ett lag som går in i säsongen med målsättningen att etablera sig i SSL.

Röken från introt hade knappt lagt sig när Jik fick det första öppna läget där Linköpingsmålvakten Robin Laakso räddade snyggt. Det var också bortalaget som började med flest farliga chanser. Men bortamålet kom först i powerplay när Libk:s Markus Berglund blivit utvisad för otillåten trängning. Det var Jik:s Joel Wadsten som satte öppningsmålet. Det fortsatte med slarvigt spel från Libk:s sida och då kom också 0–2 genom Joel Wadsten.

Men med tre minuter kvar av perioden reducerade Oskar Seth och hemmalaget fick energi på nytt. Bättre spelkombinationer började synas – men resultatet stod sig perioden ut.

I andra perioden var Oskar Seth nära på att göra sitt andra mål i matchen när han satte bollen i ribban. Jik fick sedan emot sig en utvisning för liggande spel. Då fick Seth revansch på det första läget och tryckte in kvitteringen. Det efter att Matej Jendrisak – bokstavligt talat – tryckt sig in framför mål och öppnat upp läget. Hemmalaget fick mer energi och höjde tempot i den övrigt tempofattiga matchen en aning. Men det var sedan Jik som satte 2–3 genom Edvin Skogward.

Drygt tre minuter in i tredje perioden blev Jik tilldömda straff. Den satte Hannes Blomqvist retsamt mellan benen på Laakso i Libk-målet.

Linköping försökte växla upp och hitta nya vägar i spelet. Efter att Jik satte ett skott i insidan av stolpen kändes det som att det skulle bli ännu en tung förlust för laget. Men då gjorde Max Wahlgren det han är här för – mål. Energin ökade och snabbt därefter kom också 4–4 genom en snabb spelvändning där Martin Karlsson tryckte in målet.

Helt plötsligt kände man igen Libk igen. Tempot var snabbare, spelet enklare och målen behövde inte sitta i krysset utan skulle bara in i mål. Det var Felix Lanver som öppnade upp säsongens målskytte med det viktiga 5–4-målet. Även 6–4 kom på samma sätt då Matej Jendrisak slog in en retur på halvvolley. Han var inte nöjd nöjd där utan tryckte också in 7–4. Jik tog ut målvakten tidigt och blev straffade direkt när Markus Berglund la in 8–4 i öppen kasse.