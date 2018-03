– Vi är extremt glada att kunna erbjuda våra användare ännu mer toppfotboll. Damallsvenskan kompletterar vårt redan starka fotbollsutbud, säger Erik Westberg, sportchef för C More och TV4-Gruppen, på fotbollskanalen.se.

SVT kommer att sända totalt tolv matcher under säsongen – sex matcher på ­våren och sex på hösten. Premiären blir den 15 april, då ­regerande mästaren LFC ­möter hårdsatsande nykomlingen Växjö på ­Linköping arena. I Sportkanalen blir det nio matcher under våren samt elva matcher under hösten. Först ut där blir mötet mellan Piteå och Kalmar, också det den 15 april.

Vad de nya avtalen betyder för klubbarna i ekonomisk ersättning har inte offentliggjorts.