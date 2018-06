Grupp A

Egypten

Kenny: Pyramiderna var länge Egyptens ansikte utåt. Sedan i höstas är det Mo Salah. Oj, vad han får bära det här landslaget.

Jonathan: Onekligen, han är faraonernas enda hopp. Inte ens Ahmed Hassan, med en miljon landskamper, finns med i truppen. Men Salah är ju spetsens mormor.

K: Fy farao, vad jag älskar Salah. Men fy farao, vad beigt det här laget känns. Jag gillar dock att de mötte Kongo-Brazaville i kvalgruppen. Hade de ens hängt kvar i division 1 norra?

J: Ja. Inte spelmässigt men på namnet. Brazaville känns superexotiskt. Också hög tid att mygga av myten om "den svåra norrettan".

Saudiarabien

J: När jag tänker på Saudiarabien och fotboll tänker jag på den mjukisbyxbärande målvakt som släppte förbi sig åtta mot Tyskland i VM 2002. Han måste fortfarande drömma mardrömmar om Miro Klose.

K: Jag minns min morfars VHS – "Sverige väg till brons" – om 1994. Vilka behärskade mål Kennet Andersson gjorde i 3–1-segern i åttondelen mot Saudi. Befogad fråga: har Saudiarabien någonsin gjort någon saudiarab glad på fotbollsplanen?

J: Slutsats: de bör hålla sig till olja. Vi kom till lag två innan du slängde fram VM-bronset 94. Ännu en befogad fråga: har ett lag haft så enkel resa till mästerskapsmedalj som Sverige 94?

K: Turkiet 2002. Slog ut Japan och Senegal innan de rök mot brassarna i semin. Sedan besegrade de Sydkorea i bronsfighten. Men sånt här bör aldrig nämnas. Tänk på Hakan Sükür och Martin Dahlin.

Ryssland

K: Värdnationen Ryssland fick den svagaste gruppen av alla. Vi behöver inte ens diskustera om Vladimir Putin hade riggat det där. Nånstans välkomnar man ju det.

J: Det är klart att Putin's gonna Putin, något annat hade varit en skymf. Det vore häftigt om han gjorde en "Kuwait", det vill säga gå ner på planen och ändra ett domslut. Odds på att det sker?

K: Tänkbart scenario i VM-premiären: Ryssland–Saudiarabien 0–1 efter straff i 94:e minuten. Säg så här: domaren kommer vakna upp i Gulag morgonen efter. Putin drog i, så att säga, några trådar.

J: Är det någon man inte vill ska dra i trådar så är det Putte. Och då menar jag inte Tre Kronors legendariske lagledare Putte Köhler.

Uruguay

J: Forza Bajen Siempre, sa Sebastian Eguren 2008. 2010 skrev han på för AIK. Det vittnar om ett illojalt folk, eller? Eguren är borta och Diego Forlán likaså. Vad har vi på Uruguay, egentligen?

K: Tugget inför mästerskapet blir som vanligt: vi konstaterar att Uruguay får fram många klasspelare trots landets ringa storlek. Suarez, Cavani och Godin. Det hör också till god sed att nämna att Uruguay vann VM första gången det arrangerades – 1930.

J: Klass-anfallare, ändå. Förmodligen lär Suarez sätta tänderna i och mumsa ordentligt på den här gruppen.

K: Inte ens Putin kan stoppa Luis.

Grupp B

Portugal

J: Jag hörde att Rui Costa dragit knät och att Pauleta är ur slag i PSG. Någon Ronaldo ska tydligen göra det för Portugal i år.

K: Ronaldo la väl av för snart tio år sedan? Satan, så bra han var i VM 2002.

J: Tåpajens mästare, Ronaldo. Eller var det Romario? Skämt åsido, det ska bli jäkla spännande att se om CR7 kan kröna sin karriär med det enda hans ego inte har – ett VM-guld.

K: Samtycker. Det var faktiskt väldigt fina scener i EM-finalen 2016 när megastjärnan Ronaldo manade på sina lagkamrater från sidlinjen efter att ha utgått skadad. Han brinner alltid. Är aldrig nöjd. En av många anledningar att beundra honom.

Spanien

K: Nu vann de visserligen inte VM eller EM senast. Men jag är ändå fortsatt mätt på framgångsrika spanjorer. Det var något charmigt över det ständiga underpresterandet innan dess. Fernando Hierro, Raul, Gaizka Mendieta och Luis Enrique – på er tid kunde jag känna igen mig själv i Spanien.

J: När jag vikarierade som lärare 2013 började jag min måndagsmorgon med idrott för årskurs sju. En novembermorgon kom en elev in med en Lazio-tröja med Mendieta på ryggen. Det gjorde min vecka, månad, tja snudd på mitt år.

K: Grovt tjänstefel om du inte gav eleven MVG på stört.

J: Det MVG:t var lika givet som – du gissade rätt – Bruce Springsteens fem plus andra spelningen på Ullevi.

Marocko

J: Undrar om det marockanska laget får Rabat på flygbiljetten hem? Förlåt. Men i VM har de nog inte mycket att hämta. Att jag tycker så kanske kan bero på att jag inte känner igen en kotte i den trupp som tagits ut av den superhunkige förbundskaptenen Hervé Renard.

K: 13–1 är Marockos största seger genom tiderna. Mot vilket lag det kom? Saudiarabien, så klart. Det blir andra bullar mot Spanien och Portugal.

J: 13–1 är rena innebandy-VM-siffror. Måste varit målvakten med mjukisbyxor i kassen även då.

K: Man lider med Saudis mjukiskeeper. Han lyckades aldrig. Och tvingades se Gábor Király och Mattias Asper charma en hel värld.

Iran

K: Först ska Saman Ghoddos leverera i VM för Iran. Om några år ska han vinna Champions League med Östersund. Det säger ju Daniel Kindberg.

J: Kindbergs superkarisma är lätt att hänföras av, det vet jag av egen erfarenhet. Dock kan inte ens Kindberg se till att få Ghoddos i sådant slag att Iran kan tråckla sig vidare från den här gruppen. Förresten har Kindberg en del egna trångmål att tråckla sig ur.

K: Iran känns väldigt luddigt som land överlag. Vilka svenskar härstammar därifrån egentligen? Soran Ismail? Nour El Refai? Irandust i Häcken?

J: En snabb googling senare: ingen av dem. Ett glädjeämne för Iran är att de rattas av Carlos Queiroz, mångårig assistent till Top Gaffer Alex Ferguson.

Grupp C

Frankrike

K: Vilken mäktig trupp de anländer med, Les Bleus. Men tro inte att de, eller något annat landslag heller för den delen, får fram en lika stark trupp som Frankrike i VM 1998 och EM 2000. De kunde gå på vatten.

J: Pogba är Pogba men Pogba är inte Emmanuel Petit. Umtiti är heller inte Bixente Lizarazu. Den här gruppen lär de väl jogga hem ändå, eller?

K: Det trodde jag om Västerviks FF 2017 i fyran också. Fast visst: så bör det bli. Kvalitén i truppen är högre än Eiffeltornet. Vi har sött fotbollsgodis att smaska i oss.

J: Jag skulle bli överraskad om Pogba missar finalen för att han inte kunde byta bort helgens jobbpass. Men uppfriskande skulle det vara.

Australien

J: The Socceroos! Ett genialt smeknamn. Jag håller på Australien från och med kvartsfinalerna när Sverige åkt ut sedan Teddy Lucic tagit rött kort.

K: Byt ut uttern mot kängurun i vår svenska fauna, tack. Jag är med dig i vad du säger. Det går inte att ogilla australiensarna. De har ändå producerat en hel drös med starka kort som gjort väsen av sig i Premier League; Mark Viduka, Harry Kewell, Tim Cahill och Brett Emerton är lirare som för tankarna till "Hegerfors lördag" på Canal Plus. Balsam för själen.

J: Både Viduka och Kewell ingick i det Leeds-lag som tog sig långt i Champions League 2001. Och ja, uttern klarar vi oss utan.

K: Olof Lundh saknar de tiderna.

Peru

K: Peru är rankat elva på Fifa-rankingen. En större gåta än alla från Fader Fouras på Fort Boyard.

J: Hur FIFA-rankingen kommer till är en ekvation två svarvare som vi inte löser. Inte ens Stig-Ossian Ericsson själv hade nog svaret på den.

K: Peru kom ändå före Chile och Paraguay i det sydamerikanska VM-kvalet. De ska de hyllas för. Men de behövde nog inte förta sig mot Nya Zeeland i play off-matcherna. Det ryktas om att Nya Zeeland ställde upp med ett gäng hober på mittfältet.

J: Det bästa med den sydamerikanska fotbollen är ändå målburarna med det "slappa" nätet. Inför det i lokalfotbollen!

Danmark

J: Danmark i fotboll är vad Finland är i hockey för Sverige. Jag unnar dem ingenting. Spelar Jon Dahl Tomasson fortfarande? Stig Töfting?

K: Jag tackar herren för att jag bara var tre år och inget minns av Danmarks EM-guld på Ullevi 1992. Jag är också evigt tacksam över "fylledansken" – ni vet han som stormade planen när Sverige mötte Danmark borta i EM-kvalet 2007 – och gjorde så att Lagerbäcks gubbar tilldelades tre poäng. Han är värd ett flak Tuborg.

J: Ingen skugga ska falla över den herren, det är lätt hänt att man slickar i sig nån för mycket när det vankas EM-kval. Det som svider är ju att Danmark har en fullt rimlig chans att ta sig vidare härifrån.

K: Ännu en anledning att heja extra mycket på Australien.

Grupp D

Argentina

J: Vad har du för relation till Messi? Jag har svårt att ta till mig grabben. Saknar X-faktorn i hans personlighet. Det blonderade håret var dock en skjuts i rätt riktning.

K: Han har inte samma magiska aura som sin nemesis Cristiano, det har han inte. Men det går inte annat än att trollbindas av hans fotbollskonster. Kanske sista chansen för Lionel att vinna VM i år. Jag kommer stå upp och applådera om han lyckas.

J: Ja, beige personlighet eller inte – man måste ju unna fotbollsvärldens näst störste genom tiderna ett VM-guld. Vem som är störst? Gary Sundgren.

K: Skaplig X-faktor Gary hade när han sköt AIK till SM-guld -92.

Island

K: Det känns inte som länge sedan det var en smärre skrattmatch för Sverige att hämta tre poäng på Island i diverse kval. Snacka om ett minne blott. Vulkanen kommer ljuda i sommar igen, men i den här gruppen kommer de få veta att de lever.

J: No Lasse Lava no party. Sedan urminnes tider.

K: Låt oss tala om Birkur Bjarnason. Vilken viking. Frågan är inte om han skulle överleva på en öde ö – frågan är om ön skulle överleva honom.

J: Den skräckinjagande isbjörnen på ön i Lost, säsong ett, skulle inte haft en chans mot Birkur.

Kroatien

J: Oavsett utgång för det lättälskade kroatiska landslaget har de redan vunnit VM för snygga dräkter. Det schackmönstrade är snyggare än Boston Bruins gula tredjeställ 2004.

K: Sommaren 1998. Davor Suker pangade in mål och Zvonimir Boban dirigerade mittfältet. Alla kids ville ha Jurassic Park-tröjor. Jag ville ha Kroatien. Sedan dess är kroater mina gubbar på Balkan.

J: Jag tror att vår gamle idrottslärare Igor Lemic påstod att han var best man på Zvonimir Bobans bröllop. En story man inte vill fakta-kolla.

K: Igor, vilken hjälte. För varje minut man kom för sent till en lektion – bestraffades man med en armhävning. Helt rätt. Det är den kroatiska mentaliteten som har skapat Luka Modric, Mario Mandzukic och Ivan Rakitic. Respekt.

Nigeria

K: Jag vill så gärna att Jay-Jay Okocha har en roll i ledarstaben. Snälla, säg att han har det.

J: Dessvärre verkar han inte ha det. En tröst kanske att han däremot har en arena uppkallad efter sig hemma i Ogwashi-Uku.

K: Bra. Det värmer mitt hjärta. Kommer det här att bli året då Nigeria lever upp till hypen som skapades efter deras OS-silver 1996? Ja, tar de sig vidare från den här gruppen – tuffast av alla – så blir nigerianerna ett obehagligt motstånd för vilket lag som helst.

J: Minns Henke Larssons tunga efter straffmålet mot Nigeria 2002. Ständigt denna tunga. Vad ville han åstadkomma med den, Henke?

Grupp E

Brasilien

J: Brasilien och VM. Som en kall tjeckisk och en uteservering. Är Scolari kvar som boss?

K: Scolari har nog varit mil från förbundskaptensjobbet sedan han kickades efter 1–7-smällen mot Tyskland i semin senast. Jag köper det. Senaste klubb? Guangzhou Evergrande FC som Scolari har vunnit kinesiska ligan med. Kul för "Big Phil".

J: Det där går i cykler, Kenny. Räkna med Phil till 2022. Assisterad av Vagner Love.

K: Kanske mest intressant med Brasilien i VM: följa Henrik Brandão Jönssons resa. Ge mig en Brandão-cam.

Costa Rica

K: Det är lätt att fnysa åt det lilla kustlandet som ingen riktigt kan peka ut på kartan. Men vi ska inte glömma bort att Costa Rica tog sig till kvartsfinal i VM för fyra år sedan. Och att de har Celso Borges i truppen. Det sistnämnda borde få lite dregel att trycka fram i dina mungipor.

J: En av AIK:s bästa värvningar detta årtionde. Jag känner en svårförklarlig sympati med Costa Rica. Vill minnas att det fanns en klass-anfallare därifrån för en 15-20 år sedan. Vem fäktar jag efter? En sak är säker: det är inte Kneten Andersson.

K: Kommer Costa Ricas befolkning att fira midsommar lika hårt som Kneten gjorde i Pontiac Silverdome?

J: Det var dubbla känslor när Pontiac Silverdome kvitterade jordelivet för något år sedan. Å ena sidan en klassisk arena, å andra sidan ett steg i rätt riktning i avmyggningen av VM 94.

Serbien

J: Det här är en, som din favorit Niklas Holmgren skulle säga, marig grupp.

K: Jag har velat skriva ordet marig ända sedan Egypten. Men ville att du skulle öppna upp. Tackar för det. Han Dragomir, ja han som gör reklam för ett spelbolag med Zlatan och spelar Mrado i Snabba Cash – han är serb va?

J: Jag trillar av stolen om han inte är det. Zlatan är bosnier, kroat, svensk och – lejon.

K: Jag vill även lägga till levande reklampelare på det cv:t.

Schweiz

K: Det gör ont varje gång jag tänker på Xherdan Shaqiris karriär.

J: Det gör inte lika ont när man kollar vilka lag spelar i schweiziska ligan. Young Boys! Grasshoppers!

K: Gräshopporna. Fantastiskt fin klubb. Giovane Elber och Hakan Yakin har spelat där. Skulle kunna döda – en höna – för en Elber-tröja i Grasshoppers.

J: Kolla med Erik Niva. Han har en. Det vågar jag sätta mina icke-existerande barn och min lika icke-existerande fru på.

Grupp F

Sydkorea

K: Alla heter Glenn i Göteborg – och alla heter Lee i Sydkorea.

J: För att fortsätta på Göteborgsspåret: hoppas Sverige åsamkar dem mycket Lee-dande i premiärmatchen.

K: Mitt favoritminne rörande Sydkorea kommer från VM 2002. Sydkorea slog ut Italien på övertid. Målskytten hette Ahn Jung-Hwan (den ende som inte heter Lee) och spelade vid den tidpunkten för italienska Perugia. Hur Perugia hanterade målet? Med att bryta Ahns kontrakt. Jag älskar dom för det. Dagen efter Perugias beslut tecknade jag ett livstids medlemskap i klubben.

J: Vår daladansande kollega Rikard Nilsson är också stolt Lifstidsmedlem.

Mexico

J: Har Trump byggt den omtalade muren än?

K: Det förefaller nästan vara en sådan mur som krävs för att Mexico inte ska gå vidare från gruppen. Jag vet inte hur många VM i rad de har gjort det, men vi närmar oss nog tvåsiffrigt. Vi borde äta tacos oftare.

J: En före detta vän till mig åt tacos – med banan. Därför är han nu endast före detta vän. Det var en smäll vi aldrig reste oss ifrån.

K: Trump borde fokusera på en mur runt de som har banan på tacos.

Tyskland

K: Dinosauriernas urmoder. Frågan är inte om tyskarna kommer vinna varje match i gruppspelet. Frågan är om de tar guld, silver eller brons i VM. Scheisse-bra är dom.

J: Med en träslöjdslärare (Thomas Müller) som offensiv regissör är det inte konstigt att Die Mannschaft hyvlar ner allt i dess väg. Men vem har tagit över psyko-manteln från herrar som Lothar Matthäus och Oliver Kahn?

K: Ingen, va? Tyskarna känns väldigt friska och sunda överlag. Lite tråkigt faktiskt. Förresten: Rudi Völler var 28 år när EM 1988 spelades. Googla bilder på honom och låt det sjunka in ett tag. Diskutera sedan i smågrupper.

J: Nu trillade jag faktiskt nästan av stolen. Motsatsen till eminente sportkommentatorn Niklas Jarelind som är 38 men ser ut som 18.

Sverige

J: Den truppen Janne Andersson tog ut var den mest Janne Andersson-iga jag sett. Jag älskar karlfan.

K: Det hade inte spelat någon roll om Ken Sema hade dunkat in tio baljor i allsvenskan och Östersund toppat serien. Marcus Rohdén ska med. Karln spelar ju i Crotone. Rohdén blir sommarens Jonas Thern.

J: Har Markoolio släppt någon VM-låt än? Förresten otrolig samklang att just Per Gessle fick äran att göra den officiella låten till ett Janne Andersson-lag.

K: Tillåt mig redan nu avslöja vem som gör EM-låten 2020 om Sverige går dit: Tomas Ledin. Bara för oss att gilla-la-la-la läget.

Grupp G

Belgien

J: Kom inte dragandes med att det är Belgiens år i år. Det är aldrig det. Kanske om de tar ut Wesley Sonck i truppen. Tyvärr lär de väl ta sig vidare från den här skitgruppen.

K: Belgien har haft ett potent lag i ett gäng år nu. Ja, jag tror på riktigt att de röda djävularna kan ro hem det här. Jag ringde Bart Goor i går – han öste lovord över den här upplagan. Det räcker mer än väl för mig.

J: Inte för mig. Det mest intressanta med Belgien i VM är densisteten på Marouane Fellainis frisyr.

K: Mina två största önskingar i livet: att min dotter får vara frisk – och att få se Fellaini raka bort allt krull.

England

K: England. De allra flesta svenskarnas andralag i VM. Ett arv från när Tipsextra visade Nottingham–Wolverhampton på tv 1974. Jag kommer i vanlig ordning att lägga in en hundring på England som mästare och skämta glatt om det med snubben i kassan.

J: Blir det mer folkhems-Sverige än Nottingham–Wolves på statlig television med en fysisk tipskupong på bordet?

K: Knappast – och det gillar man ju skarpt. Jag gillar även att Gareth Southgate är förbundskapten för "De tre lejonen". Gareth var stundtals gudomlig i Middlesbrough back in the days. Ledsamt att han fick stå i skuggan av Sol Campbell och John Terry.

J: Ska ni se ett youtubeklipp denna sommar: kolla på Sol Campbells neverending sliding tackle. Tacka mig sen.

Panama

J: Jag måste hylla Panamas president som hade spelsinne nog att utlysa röd dag i Panama det datum man säkrade nationens första VM-biljett. All-star-president.

K: Kom ihåg att hylla även Carl Bildt. För visst blev midsommar röd dag i Sverige först när vi firade det i...ja, du vet var.

J: Dom har väl president i Panama? Och vad är en Panama-hatt?

K: En som verkligen inte skulle klä i Panama-hatt: Janne Andersson.

Tunisien

K: Jag vet mer om protoner och neutroner än om Tunisiens landslag. Kan du upplysa mig?

J: Jag vet att de hade en back som spelade i Ajax för tio-femton år sedan, Hatem Trabelsi. Det är mer än jag vet om protoner och neutroner.

K: Hatem! Han var riktigt fin under några år. Avslutade tydligen karriären i Al-Hilal – klubben där "Chippen" också lirade. Nej, snacka om att det är två skikt i den här gruppen.

J: Då har han det ekonomiska på det torra, Hatem.

Grupp H

Polen

K: Lukasz Fabianski, Wojciech Szcz?sny och Artur Boruc. Tomasz Gollob-klass på polackernas målvaktsbesättning.

J: Svårtippad grupp detta, lär bli dagsform som avgör. Precis som när Stal Gorzow gör upp mot KS Torun.

K: Det ska gudarna veta. Jag gillar Polen, har alltid gjort. Men det stör mig lite att de seedades i första potten i VM-kvalet och hade Danmark som näst bästa lag i gruppen. Var det Jacek Gollob som lottade?

J: Enligt kollega Rikard Nilsson hade de polska speedwayovalerna förr om åren fartygsplåt som staket. Inget man vill gosa med i tredje böj, direkt.

Colombia

J: Shakira borde alltid göra VM-låten. 2010 var det "This time for Africa", 2018: "This time for Vladde".

K: 2010 var en jäkla fest, det var det. Minns med glädje Tshabalalas drömmål som öppnade spektaklet.

J: Målet, javisst. Men namnet! Tshabalala!

K: My names is James, James Rodriguez.

Senegal

K: Jag vaknade kallsvettig häromnatten. Magnus Hedman borde ha kunnat göra det bättre på Henri Camaras 1–2-mål i åttondelen 2002. Eller hur?

J: Ja, utan tvekan. Roten-in. Vilket VM det var ändå, 2002. Anders Svenssons helikopterfint, de snygga blå tröjorna, Mjällbys rensning på Lucics knä. Jag kan hålla på hur länge som helst.

K: Michael Ballacks fällning av sydkoreanen Lee Chun Soo (alla heter Lee, som sagt) i semifinalen efter Torsten Frings dräll med bollen. Det gjorde att Ballack blev avstängd till finalen. Och Tyskland var chanslöst mot Brasilien. Mörkt minne. Ljust minne från 2002: Rivaldos skådespeleri mot Turkiet.

J: Frings! En fattig version av Andrea Pirlo. I realtid håller jag på att bli en sådan "det-var-bättre-förr"-person jag inte vill bli. Mörkt.

Japan

J: Men jag omfamnar det istället. På tal om 2002. Otrolig status han hade i Japan ändå, Ljungberg. Svårgreppat.

K: Rött hår. Popstjärne-aura. Och hade stuga ihop med Henry, Bergkamp och Pires i ett stekhett Arsenal. Klart att japanerna köpte konceptet. Vem är vår störste svensk i Japan nu? Yohio?

J: Så som dom skrek när det begav sig vetefan om det inte är Ljungberg fortfarande. Utan det röda håret. Utan hår helt och hållet, faktiskt.

K: De borde skrika lika mycket när Kneten besöker landet.

Jonathan Åhman och Kenny Wiis är sportreportar på Östgöta Media.