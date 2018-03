Oskar Särnholm tog revansch efter förra årets SM i fridykning då han blev diskvalificerad i sin bästa gren – statisk apnea. Men det här året tog han guld i grenen med en tid på sju minuter och 34 sekunder. Samtidigt tog han även brons i dynamisk fridykning utan fenor på 161 meter och brons i dynamisk apnea med fena på 194 meter. Därmed tog han hem guldmedalj i totalen.

– Jag har varit mer metodisk och testade ut rätt dräkt inför den statiska apnean. Samtidigt har jag tränat ett år sedan sist och lagt om min träning lite. Förra året blev jag för varm på grund av att jag hade en tjock dräkt, men i år hade jag en vanlig simdräkt, säger Oskar Särnholm.

Den största konkurrensen i statisk apnea kom från juniordykarnas Valdemar Karlsson som är rankad två i Sverige.

– Han som är rankad etta är pensionerad så Valdemar är den bästa aktiva fridykaren. Han var favorittippad inför SM, men blev för varm och tog av sig sin dräkt och körde i badbyxor. Efter en stund blev han istället för kall och började huttra. Dock klarade han av det i sju minuter vilket är otroligt länge om du huttrar. Men det räcker inte till om jag har det bekvämt och bra, säger Särnholm och ler.

Vägen till att hitta sin passion för fridykningen var dock tuff för Oskar Särnholm. Det var på grund av utbrändhet han sökte till sporten – för att hitta tillbaka till lugnet.

– När jag mådde dåligt fick jag reda på att det var bra att göra saker som man tycker om. Då tänkte jag efter och insåg att jag gillar att vara under vattenytan. Det är då jag mår som bäst. När jag var liten tyckte jag om att bada med familjen och utforska allt som hände under vattenytan, säger Särneholm och är tyst i några sekunder för att sedan fortsätta:

– Det är jättehärligt. Du är bortkopplad från allt över ytan och det är en helt annan värld. Det är tyst och man glider bara omkring.

Från början var det dock inte tävlingsformen som Särnholm fastnade för. Men när han insåg att han hade talang för sporten började han satsa.

– Jag har aldrig varit bra på något speciellt. Jag är en ganska medioker löpare och var en ganska medioker tennisspelare. Helt plötsligt hittade jag någonting som jag var bra på, som jag hade talang för och som gick lätt. Då är det jättekul och då triggas man att träna mer.

Till skillnad från andra sporter presterar du bättre i fridykning av att slappna av istället för att anstränga dig mer.

– Kan man lära sig att slappna av, gå ner i varv och få ner sin ämnesomsättning kan man hålla andan längre. Yoga är tätt kopplat till fridykning då många som håller på med fridykning även utövar yoga. På till exempel SM ser man ofta folk som står i yogapositioner för att komma ner i varv. Jag har gått på yoga och mediterat dagligen i flera år för att kunna hantera min stress. Samtidigt finns det många duktiga fridykare som inte har någon koppling till yoga alls – men det är en vanlig kombination, säger Särnholm.

På grund av att Särnholm har en av de tio bästa tiderna i statisk apnea under året som gått blir han automatiskt inbjuden till VM i poolfridykning i Belgrad. Det är dock inte säkert att han kommer åka dit för att representera Sverige. Först och främst satsar han istället på att bli bättre på djupdykning.

– Eftersom vi har det klimatet som vi har här tränar vi mycket i pool. Det gör att jag är exceptionellt mycket bättre i pool än vad jag är i djupgrenarna. Men jag ska satsa på att bli bättre på det nu fram till sommaren och förbereda min kropp mer för djup. Där har jag också massor saker att lära mig – speciellt med tryckutjämningen.

Är det något du vill tillägga angående sporten fridykning?

– När det gäller att hålla andan under vatten måste jag tillägga att det är livsfarligt. När vi gör det har vi en säkerhetsdykare som håller koll på att man är vid medvetande hela tiden. Har man inte någon som håller uppsikt kan man drunkna. Det gäller att göra det under kontrollerade former. Sedan kan man såklart testa att hålla andan själv hemma i soffan.

Är det inte farligt att hålla andan så länge som ni gör?

– När jag började läsa på om sporten hittade jag studier som gjorts angående det. Men de har haft svårt att hitta skador på grund av att folk hållit andan. Förmodligen är det inte jättenyttigt att gå på nationell eller internationell tävlingsnivå. Det är sällan nyttigt att utöva någon sport till det yttersta. Samtidigt kan det inte vara några stora problem heller för då borde man ha sett det i någon studie.

Från Linköpings sportdykarklubb tävlade även Robin Gunnarsson i SM. Han klarade av 225 meter dynamisk fridykning med fena men diskades för fel i ytprotokollet.