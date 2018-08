Det blev 0–0 mot Hammarby. Det var Kamraternas sjätte hållna nolla den här säsongen. Isak Pettersson har varit säkerheten själv i mål, Andreas Johansson har ställt och styrt på vanligt manér och Jón Gudni Fjóluson hade en av allsvenskans vassaste uppspelsfötter innan han lämnade för Krasnodar. Den tredje aktören är Filip Dagerstål.

Under förra året spelade han en hel del på mittfältet, närmare bestämt i 26 matcher. Den här säsongen var han inledningsvis på bänken. Men efter de fyra första omgångarna har "Daggen" startat varenda match.

– Jag har fått stort förtroende av Jens (Gustafsson, manager). I början var det några matcher som jag inte spelade. Men efter det så har fått spela mer, det känns bra. Sen är det väldigt enkelt att spela med "Ante" bredvid sig som hjälper till hela tiden.

Hur trivs du i backlinjen?

– Att spela i en trebackslinje till höger passar mig väldigt bra. Man får väldigt mycket boll och det gillar jag att ha. Defensivt fungerar det också väldigt bra, man får kliva väldigt mycket jämfört med i en fyrbackslinje, säger Degerstål.

Var han spelar lägger han ingen större vikt vid. Dagerstål menar att han lika gärna kan spela på mittfältet, även om han just nu trivs bäst på sin nuvarande position. För honom är det viktigaste är att få spela.

IFK:s försvarsspel har, än så länge, varit stabilt den här säsongen. Vid det här skedet förra året hade laget släppt in 24 mål. Efter 17 omgångar den här säsongen är siffran ett mål i genomsnitt och därmed 17 totalt.

– Vi har hittat en bra kontinuitet tillsammans. Vi lär känna varandra bättre och bättre. Sen så tycker jag överlag att lagets försvarsspel har blivit bättre, det är inte så att vi i backlinjen kan tillskriva oss det. Vi har blivit bättre över hela planen samtidigt som vi aldrig underskattar motståndet, säger "Daggen".

Vad mer konkret är det du tänker på?

– Vi är mer synkade och pressar tillsammans i stället för en och en. Vi sitter ihop mer som ett lag nu, då är det svårt att spela igenom oss.

Kontinuitet är ledord som Dagerstål använder gång på annan. Backlinjen har också varit nästintill intakt bortsett med Dagerstål, Johansson och Fjóluson. Nu är den 29-årige isländske mittbacken såld och mot Hammarby gick Lars Krogh Gerson in i hans ställe. Dessutom har danske Kasper Larsen anslutit till truppen under sommaren. "Daggen" är inte orolig för att kemin längst bak kommer at rämna.

– Först och främst är jag otroligt glad för Jóns skull. Sen tycker jag att Gerson visade mot Hammarby att han är att räkna med och Kasper (Larsen) har på träningarna visat att han är en duktig spelare. Jag vet att det inte är någon fara.