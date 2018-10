– Ja, vad ska man säga? Jag börjar bli jäkligt trött på det här, suckar IFK Motalas klubbchef Pär Beckne.

Han fortsätter:

– Frågan är ju hur länge man orkar med att hela tiden få såna här besked, innan man ger upp. Jag kan väl säga så mycket att jag själv är på målrakan just nu.

Under natten till fredagen var det frost och prognosen framöver visar på kalla nätter och från och med tisdag också blygsamma temperaturer även på dagarna.

Men på isbanan är det ännu inte dags att spola upp någon is. Reparationerna av den trasiga kylanläggningen fortgår fortfarande och en hel del arbete återstår.

Pär Beckne igen:

– När det blev klart att anläggningen skulle repareras blev vi lovade att det skulle göras allt för att vi skulle få till is så fort som möjligt. Det skulle jobbas kvällar och helger om det var nödvändigt, så lät det då.

Men det har inte skett enligt honom.

– Jag har varit här nere rätt många kvällar och helger men jag har inte sett en enda arbetare förutom mellan 7-16 på vardagarna. Och nu står vi här med fina förutsättningar att spola upp is, men inget händer.

Känner ni er motarbetade?

– Ja, det måste jag säga. Men jag vill poängtera att vaktmästarna här nere inte har något med det att göra, de står också och bara väntar på att få sätta igång. Men på kommunens fastighetskontor verkar de mer jobba emot oss än med oss.

Bengt-Erik Thorsson är enhetschef på kommunens fastighetsförvaltning. Han säger att planen som lades fast redan före sommaren håller.

– Vi har hela tiden sagt att det är driftstart under vecka 44 som gäller. Att det är en match då är inte vårt problem, det är IFK Motalas. Hur de lägger sina matcher kan inte vi påverka. Och driftstart under vecka 44 betyder ju nödvändigtvis inte att vi har is under den veckan. Det beror ju på en hel rad saker med bland annat väder och vind, och på hur systemet fungerar.

En första besiktning ska ske på onsdag kommande vecka. Efter det ska systemet provköras och sen ska Räddningstjänsten godkänna den.

Hade jobbet kunnat göras lite snabbare, så det hade varit klart nu?

– Nej. I och med att en del utrustning varit försenade har vi gjort vad vi kunnat för att hålla den tidsplan som varit satt från början. Och den kommer vi att hålla, säger Bengt-Erik Thorsson.

Thomas Martinsson är anläggningschef vid isstadion:

– Vi sitter just nu och lägger ett pussel för att se hur vi ska agera efter att anläggningen testats och förhoppningsvis klarat alla kontroller. Sen är det ju väldigt många frågetecken kring prestanda i systemet, i och med att det är ett helt nytt kylmedia. Vi vet inte hur låga temperaturer vi behöver för att kunna göra is.

Så du ser också att IFK:s möte med Edsbyn 3 november är i fara?

– Just nu är det nog så, ja.