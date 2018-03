– Han är en dröm att köra. Är så här lagom trög och fin, det är som att köra bil, sa Jepsson efter den överraskande segern med Ulf Stenström-tränade Bear Dancer i Gulddivisionen.

Omgångens största favorit, tappre Sir Ratzeputz med Erik Adielsson, fick öppna i ett ursinnigt tempo, blev het och var chanslös när Jepson och Bear Dancer ställde segerfrågan på upploppet. Kilometertiden blev 1.12,0 och segern var åttaåringens första i gulddivisionen.

– Han lyfte sig ett snäpp i dag när han gick barfota, konstaterade Jepson belåtet.

Än mer nöjd med lördagen blev Färjestads-kusken när han även vann favoriten Erik Sting i Bronsdivisionen.

– Det gällde bara att sitta lugn i båten och låta hästen sköta jobbet. Dagen har varit jättebra, jag har vunnit två och fick målfotostryk i andra, summerade Jepson.

Örjan Kihlström tog också en V75-dubbel som kusk. Först måttade han elegant in segern med Maharajah-sonen Who´s Who i V75-4 och sedan ramade han in omgången med att sätta dit ännu en favorit, Titan Brodde, från spets.

Andra reflektioner från omgången:

Bästa prestationen: Det är svårt att förbise Generaal Biancos avslutning i Silverdivisionen. Jisses vad det gick undan för femåringen när Peter Untersteiner styrde på 500 meter kvar från ett till synes hopplöst utgångsläge. Det var en comeback som lovade massor inför fortsättningen av travåret.

Publiksiffran: 2321. Helt okej en gråmulen mars-lördag, men nog kändes det som att det var mer publik? Fullt på resturangen, tjockt inne i totohallen och på parkeringen. "Vi är nöjda med dagen", summerade i alla fall Roger Elebring på Mantorptravet.

Kuskprestationen att minnas: Profilen Ludde Kolgjini är kanske ingen Kihlström i sulkyn, men styrningen av Platon Face i Ultrastayern över mastiga 3640 meter (V75-1) var av bästa märke. Dessutom – Platon Face gjorde det lysande över den långa distansen och vann plättlätt när favoriterna Ready Ribb och Qahar Q.C hade det tyngre.

Hjälten: Populäre TV-reportern Matteus Lillieborg var snabbt framme och tog tag i hästen Dragster när denne stegrade sig och kusken Roger Malmqvist hamnade på backen. "Hästen blev rädd för något. Det kan ha varit vår kamera. Jättetråkigt om det var så men hur som helst gick det bra för både hästen och Roger och det är det enda som är viktigt", sa Lillieborg till Kanal 75 efter dramatiken.

Utdelningen: 7 rätt betalade 32 753 kronor.

Nästa V75 på Mantorp: Lördagen 2 juni.