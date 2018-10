En efter en faller de in i laget som ska göra comeback i elitserien nästa säsong.

Jonas Davidsson var först ut under tisdagen. På onsdagen var näste man klar.

Det handlar om 21-årige Daniel Kaczmarek som fanns med i Piraternas trupp redan den här säsongen, men som inte fick åka några matcher i allsvenskan.

Nu är det dock tänkt att han ska vara en i laget.

– Vi ser honom i en startsjua och fanns egentligen med i alla de lag som vi skissat på, säger assisterande lagledaren Jerry Bengtsson som på plats i Torun i helgen inledde förhandlingarna som ledde fram till en påskrift.

Daniel Kaczmarek var under sista VM-deltävlingen med som wild card, fick köra sina fyra heat mot världens bästa speedwayförare.

– Han hade det lite tufft i början, men när han hittade inställningarna så tog han två poäng i sitt sista heat och lärde sig nog väldigt mycket av upplevelsen, tror Jerry Bengtsson.

Hans förklaring till att man låter en helt oprövad ung förare få chansen i elitserien nästa säsong låter så här:

– Vi tror verkligen att det är ett framtidsnamn och han har visat stora kvalitéer under sin juniortid. Han blev bland annat polsk juniormästare i år och vann JVM-guld med det polska landslaget. Dessutom är det en väldigt trevlig kille, som verkligen visat att han vill åka för oss. Under den här säsongen tog han sig till vår träningsdag inför säsongen direkt från Polen i buss, för att efter träningen hoppa tillbaka in i bussen och åka hem till en match dagen efter. Det tycker jag visar att man är ambitiös och vill något med sin speedway.

Nästa påskrift, vad kan det bli?

– Vi hoppas att vi kan bli överens med Daniel Davidsson och någon mer de närmaste dagarna.