Ett ganska namnstarkt IFK A/B tog sig an Linköping i måndagskvällens träningsmatch. Linköping Arena bjöd på allt annat än fotbollsvänligt väder. Snön lade sig över planen och det gjorde givetvis det hela svårspelat.

IFK hade svårt att skapa de riktigt heta chanserna och istället var det hemmalaget som tog ledningen i 17:e minuten. Det på straff efter att unge Khaled Qasem gått in alldeles för tufft i en duell långt nere till höger i straffområdet. Ett klart onödigt ingripande som får skrivas på kontot orutin. Michael Uwezu var säkerheten själv från straffpunkten, högt bakom Julius Lindgren.

I slutet av första halvleken hittade IFK mer rätt och fick också utdelning. Khaled Qasem fick revansch på sig själv efter att ha orsakat City-straffen. Nu kunde han istället enkelt bredsida in kvitteringen från nära håll i det tomma målet, efter fint förarbete längs högerkanten. Kvitteringen kom i 38:e minuten, och i första halvlekens sista minut tog IFK även ledningen efter ett märkligt mål. En City-rensning tog på Felix Bengtsson och friställde Arnór Sigurdsson, islänningen gjorde inget misstag på sitt friläge utan skickade iskallt in ledningsbollen i nät.

Veteranen Daniel Sjölund inledde sen målskyttet i andra halvleken med en strumprullare som via vänstra stolpen gick in i mål fram till 3–1-ledning i 51:a minuten. Henrik Castegren, som hoppade in efter paus och därmed gjorde sina första minuter på planen sen korsbandsskadan för ett år sen, spelade fram.

– Jätteroligt att vara tillbaka. Det har känts bra på träningarna så det var dags även fast förutsättningarna kanske inte var de bästa, sa Henrik Castegren i sändningen i 24nt och 24corren.

I IFK-laget spelade A-lagskillarna Lars Krogh Gerson, Filip Dagerstål, Alfons Sampsted, Daniel Sjölund, Jordan Larsson, Pontus Almqvist, Arnór Sigurdsson och Felix Bengtsson från start.

Fyran kom i 64:e minuten när Jordan Larsson visade klass med några dribblingsnummer, vilket gav spelsugne och pigge Pontus Almqvist fritt fram att rulla in bollen bakom Citys målvakt.

Jordan Larsson träffade sen ribban och IFK skapade överhuvudtaget läge på läge när hemmaspelarna inte hängde med i det allsvenska tempot. Även City hade några lägen, men lyckades inte göra mer än straffmålet från första halvleken.

IFK vann med 4–1 i en match som, på grund av vädret, kanske inte gav så mycket men flera av de unga IFK-spelarna fick i alla fall visa vad de kan. I City fanns flera testspelare. Svårt att utvärdera insatsen i de fallen, dels på grund av underlaget men även av det starkare motståndet.

– Vi bjöd på för enkla mål. Hade nog lite för många provspelare där stabiliteten inte ligger i de rätta besluten, man är lite tveksam och då straffas man enkelt av det motstånd som är i dag. Det här kommer bli bättre och bättre, sa Citys manager Melke Alan i livesändningen i 24nt och 24corren.

Målen: 1–0 (17) Michael Uwezu (straff), 1–1 (38) Khaled Qasem, 1–2 (45) Arnór Sigurdsson, 1–3 (51) Daniel Sjölund, 1–4 (64) Pontus Almqvist.