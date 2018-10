Säsongen 2007/2008 gjorde Jonathan Ericsson sin första säsong med Detroit Red Wings. Sedan dess har han blivit ännu en svensk med mängder av matcher för den klassiska klubben. Totalt har det blivit 610 stycken för Norrköpingssonens del med 120 poäng (24+96) som facit.

Förra säsongen missade Jonathan Ericsson bara en av de 82 NHL-matcherna. Under hösten har han redan missat sex stycken. Anledningen är att Ericsson skadade revbenen i en träningsmatch.

– Det var jäkligt surt. Jag hade haft en väldigt bra sommar med träningen i Detroit. Det har varit frustrerande att följa laget från sidan, jag vill ju in och bidra, säger Jonathan Ericsson på telefon från Florida där Detroit spelade match mot Tampa Bay under fredagsnatten och ska spela mot Florida under söndagsnatten, svensk tid.

– Tanken är att jag ska spela på söndag mot Florida, säger 34-åringen.

Hur ser du på Detroits säsongsinledning?

– Det har inte varit bra nog. Vi har inte varit tillräckligt jobbiga att möta eller offrat oss så mycket som krävs, och så gör vi inga mål.

Att det återstår 76 matcher i grundserien innan slutspelslagen fastställs är inget som backen tycker att Detroit kan använda som "skyddsnät".

– Vi måste börja vinna och det nu. I och med tvåpoängssystemet är det jäkligt svårt att ta in poäng. Du får liksom bara tio poäng om du vinner fem raka matcher. Vi har inte råd att halka efter så mycket mer, säger Ericsson som är kritisk till vissa yngre spelare i laget.

– Att vi har tappat både "Zäta" (Henrik Zetterberg) och Pavel (Datsyuk) under kort tid är tufft. Klubben har inte riktigt lyckats i den övergången. Båda de två var proffs rakt igenom, de ville alltid bli bättre. Tyvärr har vi ett par unga spelare som är nöjda bara med att spela i NHL – de gör inte det där lilla extra på isen som krävs för framgång. Men vi har bra unga spelare också, som Dylan Larkin till exempel.

Du och övriga i det äldre gardet kan vara fanbärare som visar vägen för de yngre?

– Jo, men det gäller att de är mottagliga också.

Jag kan tänka mig att det blir stor press på Red Wings i det här läget – staden Detroit andas ju hockey i mångt och mycket?

– Absolut. Det är tufft. Samtidigt hade vi inte jättehöga förväntningar på oss inför säsongen. Men om vi ska vinna matcher, så måste vi jobba hårdare än motståndarna. Vi kan inte vinna på talang längre.

Förutom Jonathan Ericsson har Detroit haft andra skadeproblem på backsidan under säsongsinledningen. I en match saknades totalt 2 800 NHL-matcher i form av Ericsson, Mike Green, Trevor Daley och Danny DeKeyser.

– De fyra som spelade i stället hade totalt 25 NHL-matcher. Sedan vill jag inte påstå att motgångarna bara förklaras av det. Men det saknas ju lite erfarenhet.

Jonathan Ericssons kontrakt löper ut våren 2020. Vad som händer därefter återstår att se.

– Jag tänker bara på de två kommande säsongerna med Detroit. Spel i Sverige har jag inte reflekterat över. Kroppen har tagit mycket stryk de senaste fyra åren, jag vill kunna leka fullt ut med barnen efter karriären, säger "Jonte".

Det kommer hur som helst att bli en flytt till Sverige igen tillsammans med frun Evelina och de tre barnen, där det tredje kom i somras.

– Prio 1 för mig är att få tid med familjen. De har fått rätta sig efter mig tillräckligt. Ibland har vi tänkt bo kvar i Detroit, men just nu lutar det åt att vi bosätter utanför Stockholm någonstans. Evelina får bestämma, säger Jonathan Ericsson.