– Överlag är det en mycket bättre prestation en senast och vi fullföljer verkligen det vi har pratat om. Vi sätter det från start och allting känns väldigt tydligt, säger Stina Blackstenius efter 3–0-segern.

Det var en rivstart i kvalmatchen mellan Sverige och Ukraina där hemmalaget fick med sig en frispark strax utanför målområdet efter dryga minuten. Frisparken lades till Olivia Schough som testade skott. Andrabollen hamnade hos LFC-spelaren Kosovare Asllani – som tryckte bollen i nät. Men målet blev inte godkänt på grund av offside. Sverigedominansen fortsatte och läge efter läge radades upp av de blågula. Sverige hade en liten dipp drygt 30 minuter in i matchen där tempot sjönk och Nilla Fisher var nära på att styra in bollen i eget mål. Men bortsett från det hade Sverige kontroll.

– Jag tycker att vi hade ett bra tålamod och hade ingen stress på det sättet. Känslan var att målet skulle komma till slut. Vilket det också gjorde, säger Stina Blackstenius.

Det var i den 34:e matchminuten nollan spräcktes. Sofia Jakobsson kom runt på kanten och spelade in bollen till en markerad Blackstenius framför mål. Bollen levererades vidare till Elin Rubensson som dunkade in bollen snyggt i det vänstra krysset. Det dröjde bara några minuter innan även 2–0 satt. Ännu en gång var Stina Blackstenius där för att leverera. Hon slog in boll längst med marken framför mål som rullade igenom centrallinjen och fram till Magdalena Eriksson som tryckte in den i nät.

– Den första passningen var lite elak att slå till Elin, men sedan fick hon till ett otroligt bra avslut. Den andra passningen är någonting som vi har pratat om innan matchen. Det är skönt att vi gör det vi pratat om även under matchen, säger Blackstenus.

Även i andra kom Sverige ut starkt och Blackstenius var där igen för att leverera bra inlägg mot mål. Men det var sedan LFC-stjärnan Kosovare Asllani som utökade ledningen efter ett bra inspel från innermittfältet. Trots flera chanser blev det inte mer mål. Däremot gjorde Lina Hurtig comeback efter sin skada i landslaget med sitt inhopp sista kvarten.

I kvalmatchen mellan Danmark och Kroatien var det Kroatien som tog ledningen. Men i slutminuterna kvitterade Danmark till 1–1. Därmed räcker det med ett oavgjort resultat för Sverige mot Danmark för att de blågula ska bli gruppetta.

– Det är en otroligt stor match och det är klart att man ser fram emot den. Det är mycket som står på spel och det vet vi alla om. Det är dessa matcher som man spelar för.