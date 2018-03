Kolla bilden här intill.

Den säger rätt mycket om hur det länge såg ut på Linköping arena på onsdagskvällen.

Sveriges bästa lag var chanslöst, släppte in fyra mål på en halvlek och chansen att ta sig vidare ut i Europa försvann per omgående. Tove Almqvist kom in i paus och dominerade stort, Marija Banusic gjorde dubbla mål och snyggade till siffrorna.

Men det var så dags då.

I det läget hade redan LFC-målvakten Hilda Carlén fått släppa fyra bollar förbi sig och då var det förstås hopplöst läge nå semifinal. Det blev till slut 3–5 (0–4) och därmed sammanlagt 3–7 i dubbelmötet.

Manchester City spelar semifinal senare i vår.

Linköpings FC spelar i allsvenskan nästa gång.

Då ska ni veta att LFC kunde ha fått en flygande start på hemmamötet.

Ovannämnda Banusic bommade tidigt öppet läge och sedan dröjde det inte länge förrän det i stället lyste 0–1 på matchtavlan på. Om uppförsbacken var lång och krävande för LFC före avspark blev den ännu värre – och ett mer eller mindre omöjligt uppdrag att klara av.

1 903 åskådare hittade till arenan i den nedåtgående kvällssolen och fick se hemmalaget inleda lovande och skapa tre mer eller mindre heta möjligheter till mål under första halvan av första halvlek.

Manchester City?

Skapade två.

Och gjorde mål på båda.

Jane Ross nickade ostört in 0–1 och Georgia Stanway pricksköt 0–2 strax senare. Det värsta för LFC var att det bara var början, med ytterligare baklängesmål (Stanway och Jennifer Beattie) i första halvlek.

Med 0–2-underläge från första matchen i Manchester var LFC tvunget att gå framåt för att vinna matchen och det straffade sig. Rejält. Det läckte som ett såll bakåt innan hemmalaget ryckte upp sig, gjorde tre mål och fick inte minst stopp på den akuta blödningen efter paus.

Tove Almqvist bytte av Kosovare Asllani efter 45 minuter och låg bakom det mesta. Assist till Marija Banusics 1–4, fixad straff till Banusics 2–4 och sedan 3–5 efter egen soloraid inne i straffområdet. Men spännande blev det aldrig i kvartsfinalen.