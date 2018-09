IKVÄLL: Vi sänder cupfinalen

LÄS MER: IFK-tränaren: "Det är ett annat läge nu"

LÄS MER: LFC låter stjärnorna vila

På ena sidan står IFK Norrköping, på den andra Linköpings FC – ett division 1-lag mot allsvenskan. Regerande svenska mästarna LFC kommer dock att sakna många av stjärnorna som spelade VM-kval för både Sverige, Danmark och Norge under tisdagskvällen. Eftersom turneringen spelas med handicap-system – en straff per division som skiljer – får "Peking" två straffar att skjutas när som helst under matchens gång.

Förra årets finalmöte slutade 10–1 för LFC.

Vi direktsänder finalen som börjar 19.00. Vår sändning startar 18.45 med intervjuer och försnack. Jim Petersson kommenterar matchen.