Det var en blytung torsdag för LHC i Örebro.

Ledning med 2—0 – men så rasade allt och det blev förlust efter förlängning.

Nu kommer ett bakslag till.

Tvåmålsskytten Nick Sörensen, som inlett säsongen strålande och svarat för fem mål på fyra matcher, riskerar att stängas av efter den tackling som han blev utvisad för i början av förlängningen.

SHL uppger på sin hemsida att situationsrummet anmäler honom till disciplinnämnden med följande motivering:

”21 sekunder in på övertiden får Örebrospelaren Jere Sallinen en passning, kliver in mot slottet och skjuter pucken mot mål. Linköpingspelaren Nick Sörensen kommer in i sin försvarzon, slutar att åka skridskor och tacklar Sallinen efter att han skjutit pucken mot mål. Tacklingen är sen, från sidan, en uppåtgående rörelse och den träffar hakan på Sallinen.

Nick Sörensen anmäls för huvudtackling alternativt charging.”

Dom meddelas under dagen, men vanligtvis brukar anmälningar leda till någon eller några matchers avstängning. LHC spelar närmast mot Luleå på lördagen.