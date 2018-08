LÄS MER: Här inleder Gordon säsongen

– Klart att det hade varit önskvärt om han kunnat spela någon eller några matcher, men jag ser det inte som något bekymmer. Vi vet att han är bra tränad och han vet vad som gäller för att spela här, säger general managern Fredrik Emvall.

Efter straffvinsten (5–4) mot Rögle i torsdags har Linköpings HC bara två träningsmatcher kvar före SHL-premiären om två veckor: mot Örebro och Färjestad i nästa vecka. Med allra största säkerhet kommer inte backstjärnan Chad Billins att finnas med i någon av de matcherna.

– Planen är att han flyger till Sverige 9 september. Det finns en biljett bokad till det datumet. Skulle han komma tidigare är det en bonus, säger Emvall.

Det betyder alltså att Billins – tänkt som offensiv backklippa, tillsammans med Mattias Bäckman och Lukas Bengtsson – går in i seriespelet utan någon match i kroppen under försäsongen. Samtidigt har LHC hela tiden varit medvetet om läget och att han skulle vara kvar någon månad extra i USA med tanke på att han just blivit pappa.

– Jag är inte orolig. Det hade varit betydligt tuffare om han inte varit i Linköping tidigare. Nu blir det en mycket smidigare anpassning, säger Fredrik Emvall.

Tidigare under fredagen meddelades att kanadensaren Andrew Gordon kommer att inleda säsongen i Lukko Rauma. Han har skrivit kontrakt med finska klubben till 30 september innan han ansluter till LHC efter månadsskiftet.

– Det blir jättebra. Vi ville ha det så och Andrew ville ha det så. Det ger honom bra förutsättningar att matcha igång, säger Emvall.

Forwarden Nick Sörensen har haft en skadefylld sommar och missade senaste matchen sedan han träffats av ett hårt skott i underlivet på onsdagsträningen.

– Jag mår bättre, det känns helt okej nu. Det är upp till läkarteamet att bestämma när jag kan vara med igen, men jag tror inte att det är något allvarligt, säger han.