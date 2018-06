Aaron Palushajs övergång från Brynäs till Örebro är veckans hetaste hockeyövergång på svensk mark. Folk hör av sig och undrar varför i hela världen inte Linköpings HC verkar vara med och bjuda när det nu finns ett antal platser kvar i truppen att fylla?

Märkligt?

Tycker jag inte.

Tycker mer att det låter som sunt ekonomiskt resonemang.

Tack vare det nya tv-avtalet får SHL-klubbarna många nya miljoner och vid tidigare höjningar har det varje gång blivit köprusch, kapprustning och spelarnas marknad. Så känns det inte den här nu. Nu ska pengarna användas mer långsiktigt och även om det kanske inte låter så kul så låter det bra. Tittar du på hur det rustats inför kommande säsong ser du inte heller många klubbar där du får känslan att ”wow, vad mycket mer här har satsats”.

Färjestad, kanske.

Men där fanns bra med pengar i plånboken redan innan.

Jag måste säga – och jag vet att många inte håller med mig här – att det känns som en sund utveckling istället för att riskera att hamna i ”Lyxfällan” på tv. Ta Malmö, som i fjol uppenbarligen satsade med pengar som inte fanns och backade tolv miljoner. Hur dåligt är inte det? Stora minusresultat måste alltid ses som oansvarigt mot alla inblandade.

Nu vet inte jag hur mycket Örebro fick punga ut för Aaron Palushaj, men det ryktas om 400 000 kronor i månaden och som marknaden ser ut kan det säkert stämma. OM så är fallet tycker jag att de klubbar som avstod gjorde rätt. Det luktar överpris lång väg. Däremot blir det bara larvigt när Stefan Bengtzén, sportchef i Brynäs, är bitter över att det saknas klubbkänsla och Niklas Johansson, dito i Örebro, påstår att det absolut inte handlade om pengar.

Tjenare.

Närkingarna ville ha Broc Little, men han valde LHC (som fick betala bra för det, men med ett fyraårskontrakt kan kostnaderna spridas ut) och då gällde det att hitta annan spets. Nu behövde man Palushaj mest och betalade bäst. Ska lag längre ned i SHL-hierarkin vinna kampen om vassa spelare så handlar det om pengar. Det är deras chans. Det var precis så det var när LHC just kommit upp och bland andra Thomas Johansson och Mikael Håkanson värvades in. Risken är stor att det blir en ekonomisk balansgång på extremt slak lina och vi vet att det inte är länge sedan som Örebro var i djup ekonomisk kris.

Sen är det förstås också så att LHC fortsatt behöver spelare. Bra spelare. Jag har skrivit det tidigare – och när ingenting är ännu klart kan det vara läge att vänta lite tills marknaden öppnas upp igen.

Frågar du mig vet jag vilken typ jag skulle vilja se. Självklart hyfsat poängstark – men också en uppkäftig och elak jävel som är jobbig att möta. Som Brendan Shinnimin, som värvades in till Växjö i fjol, som var bra under grundserien och ännu bättre under slutspelet.

Nu har kontraktet gått ut och det är oklart var han spelar till hösten.

Men ska LHC vinna kampen mot Växjö gissar jag att det mer än något annat handlar om pengar.

Helt okej.

Det gäller att slå till på rätt spelare – och till rätt pris.