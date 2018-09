LÄS MER: Därför nobbade han LHC

– Det var en ren säkerhetsåtgärd. Han kommer att spela på lördag, säger Tommy Jonsson, tränaren.

Amerikanske Broc Little, tillbaka i Linköping efter ett år i Schweiz, har gjort mycket mål och poäng under försäsongen och det är inte fel att påstå att han är lagets viktigaste offensiva spelare.

Han fick en smäll i träningsmatchen mot Örebro för en vecka sedan, har haft viss skadekänning sedan dess och nu valde han att kliva av redan efter de inledande övningarna. Men premiären mot Timrå på lördag ska alltså inte vara i fara.

Även backen Mattias Bäckman lämnade träningen i förtid efter att olyckligt ha fått en smäll av en klubba på hakspetsen. Som vi berättade under måndagen tränar inte heller Derek Roy och Anton Karlsson på is just nu.

– Nu har vi aktiv vila på onsdag och så får vi se hur de känner sig på torsdag. Men det är gränsfall för premiären för de två, säger Jonsson, som kan glädja sig åt att Chad Billins nu är på plats och redo för spel mot Timrå.

