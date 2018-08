– Under försäsong vill du bygga upp ditt självförtroende och att få se pucken i nät är det ett kvitto. Det är bra för mig och det är alltid kul att vinna, säger Broc Little om att sitt målskytte.

Med två mål i matchen var han en faktor till LHC-segern och tycker också att laget steppade upp sig ordentligt sedan matchen mot Vita Hästen.

– Känslan är bra. Under den första matchen mot Vita Hästen var vi lite trötta. I dag kom vi ut med mycket mer energi och tempo med bra skridskoåkning, säger Little.

Laget är nu på läger i Halmstad och har i veckorna fokuserat mycket på försvarsspelet och att få ihop gruppen ännu bättre.

– Vi börjar lära känna varandra nu. Det är många nya ansikten och många yngre killar som kommer in. Det är skönt att lära känna varandra och det lönar sig även på isen, säger han.

Laget har precis börjat gå igenom special teams och fick också göra ett mål i powerplay under matchen.

– Vi har inte pratat om special teams förrän den här veckan så det var skönt att vi fick sätta ett mål i powerplay. Så det är en bra start på det hela. So far so good.

Men trots segern finns det saker att jobba vidare med.

– Jag tycker att vi kom ut riktigt bra men tappade lite i försvaret i första perioden. Vi pratade om det och jag tycker att vi hanterade det bättre med att täcka några skott och samtidigt få in mer trafik framför deras målvakt framåt. Vi måste fortsätta bygga upp vårt spel i veckorna som kommer nu. Vi gjorde en del bra grejer där ute men såklart finns det saker att jobba på.

Vad säger du om juniorerna som är med?

– Det gör det riktigt bra. Du behöver den unga energin när du blir äldre. De kämpar för sin plats och när du blir äldre smittar deras energi av sig. Jag tycker att vi har en bra mix av yngre och äldre spelare i laget.