Linköping började starkt i den första perioden och var puckförande. Timrå pressade högt men LHC hade kontroll och kvalité i passningarna. Det var också rättvist när Nick Sörensen tryckte in 1–0. Sedan kom smällen då Almen Bibic åkte in i en tackling och fick Timråspelaren Patrik Blombergs axel mot huvudet. Han föll mot isen och slog i huvudet otäckt – och blev liggandes orörlig. Det blev ett längre avbrott när sjukvårdarna jobbade för att få ut honom från isen och vidare till sjukhus på ett säkert sätt.

Efter det var det ett skakat LHC som syntes på isen med slarv och ofokus. Först la Chad Billins en felpass som blev ett en perfekt servering för Timrås kvittering efterföljt av ett osäkert ingripande av Jonas Gustavsson som resulterade i 1–2.

I andra perioden var det ett mycket piggare LHC som klev ut på isen med flera bra målchanser. Men kvitteringen kom först i powerplay då Lukas Bengtsson tryckte in sitt första mål i LHC-tröjan. Trycket från hemmalaget fortsatte och strax därefter sköt Andrew Gordon mot mål där Broc Little la in returen snyggt i mål. Timrå tog time out på direkten och det syntes en viss skillnad på bortalaget efter. Matchen gick ner i tempo och spelet började väga. Skulle Timrå kvittera eller LHC ta övertag? Matchen fortsatte väga och chanserna för båda lagen kom från individuella misstag och slarv. Det var dock Linköping som hade den vassaste chansen där Joe Whitney satte pucken i stolpen.

Timrå gasade på från start i tredje och gick för en snabb kvittering. De fick flera bra lägen – men fick inte in pucken. I mitten av perioden fick Anton Karlsson emot sig en utvisning för hög klubba och Timrå fick tryck. Det var fortsatt ett hårt kämpande bortalag och det kändes som ett kvitteringsmål var nära. Men när känslan var som starkast fick istället Lukas Bengtsson ett bra läge. Därefter klev Dan Pettersson fram med dryga två minuter kvar och gjorde 4–2, vilket punkterade matchen.

Notera: Almen Bibic mår efter omständigheterna bra och har enligt första prognosen en ordentlig hjärnskakning.