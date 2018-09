LÄS HELA HOCKEYBILAGAN HÄR

Jag slår mig ner tillsammans med Peter Lindgren i Marianne Anderssons kök. Marianne är Mats Anderssons mamma och Peter Lindgren var en av Mats lekkamrater både på och utanför isen i LHC. Här minns de tillbaka med både skratt och tårfyllda ögon på tiden då Mats Andersson var vid liv – men även tiden efter hans bortgång. Det var när LHC bildades år 1976 som Mats Andersson dök upp i A-laget – och det var då Peter Lindgren träffade honom för första gången. Ett möte som blev början på en stark vänskap.

– Man undrade vad det var för liten kille som skulle upp och spela med oss. Men det gick rykten om att han hade varit riktigt duktig i juniorlaget. Han tog plats direkt under Peder Renström som var tränare då. Han var skitbra under det första året. Jag vet att jag var bänkad under premiären och såg matchen från sidan, men Matte spelade. Det var jävligt irriterande kan jag säga, säger Peter Lindgren och skrattar.

– Vi märkte ganska snart att han inte hade något vidare skott och inte heller åkte speciellt fort – men han stod rätt hela tiden. Han hade ett spelsinne utöver det vanliga.

Det var väldigt tidigt som Mats Andersson fattade tycke för ishockeyn. Redan som liten fick han smeknamnet ”Saftblandaren” då han gick och hällde upp saft till ishockeyspelarna i periodpausen.

– Han stod i båset hos Sture (Lood) och räckte inte ens över sargen, säger Marianne Andersson och skrattar.

– Det är inte som i dag med sportdrycker i pausen utan då var det saft. Det roliga är att han senare spelade med många av dem han som liten hällt upp saft till, säger Lindgren.

Tiden gick och Peter Lindgren, Håkan ”Hacke” Carlsson och Mats Andersson blev tillsammans ”den röda armén” som gjorde det jobbigt för motståndarna i Stångebrohallen.

– Det sista året vi spelade innan skiten hände var vår kedja jävligt bra. Vi hade en speciell tekningsvariant som jag är lite undrande över varför de inte kör även i dag. ”Hacke” gjorde säkert tio mål per säsong bara på den uppställningen, säger Lindgren.

Trion hade inte bara kemi på isen utan umgicks även på fritiden.

– Som kompis och spelare var han den där spjuvern med en speciell humor. Vi hade väldigt roligt ihop. Han var en rolig kille men ändå seriös med hockeyn. På den tiden var man ute och festade mer, säger Lindgren och skrattar till. Han tystnar och får en allvarliga ton när han fortsätter.

– Jag brukar få frågan över vilken den bästa spelaren jag spelat med är. Då säger jag Matte (Mats Andersson). Matte var städaren som fick soppa rent efter mig och Håkan (Carlsson). Sedan var det ändå vi andra som fick rubrikerna. Han var en väldigt klok center.

Men sedan hände det otänkbara. Under en studieresa till Turkiet omkom Mats Andersson. Olika rykten florerade om händelsen där det spekulerades i att alkohol var inblandat, att Mats av ren olycka hade ramlat över ett balkongräcke och även att han kunde gått i sömnen. Men sanningen är att ingen vet vad som egentligen hände.

– Istället för att någon frågade oss om händelsen så bara skrevs det ut rykten. Det blev så fel. Men det vi vet är att han blev bestulen på allt han ägde – till och med armbandsuret. Det är väl ingen som av olycka ramlar över ett balkongräcke och så är samtidigt alla tillhörigheterna borta. Det vi fick reda på senare var att 14 dagar efter händelsen skedde ett likadant fall till, säger Andersson.

Det blev en tung tid efter dödsfallet – framför allt för familjen då Mats hade sin dotter Martina som vid händelsen var två år gammal.

– När vi kom ner till ishallen efter att det hade hänt minns jag att hon sa ”här inne är pappa i alla fall”. Hon var så van vid att pappa alltid var i ishallen och räknade med att han skulle vara där när vi gick förbi. Det kändes rätt tufft då. Hon kunde gå efter telefonen och försökte få mig att ringa till sin pappa. Då är det svårt att förklara att det inte går, säger Marianne Andersson med en lätt skakig röst.

Nu lever minnet av den spelskickliga centern kvar hos familj och vänner. Men även genom ”Mats Anderssons stipendium” och tröja nummer 10 som hänger i taket i Saab Arena.

– Ronny ”Lillen” Svensson som spelade fotboll i Derby hade nummer 10 i Kenty innan det blev LHC. Jag tror att Matte hade 16 först. Men när ”Lillen” la av med ishockeyn och satsade på fotbollen passade Matte på att ta nummer 10. Han var ju lite speluppläggare och jag tror det var därför han ville ha just 10, säger Lindgren.