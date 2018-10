Tommy Jonsson hade gjort några förändringar i laguppställningen denna lördagsmatch och satte in Jimmy Andersson tillsammans med Johan Södergran och Adam Brodecki i tredjekedjan. Olle Lycksell blev istället flyttad till extraspelare samtidigt som Jacob Johansson klev in i målet.

Redan från start var det mycket känslor i matchen där både Broc Little och Oscar Steen höll fast varandra på isen – och åkte ut. Det blev spel fyra mot fyra och FBK fick ett hårt tryck. Sedan kom den nya tredjekedjan med Andersson, Södergren och Brodecki in och fick ett kort tryck. Men spelet vände snabbt och istället spräcktes matchens nolla av FBK:s Per Åslund. Matchen fortsatte med mycket känslor och från båda lagen syntes en del fulheter. LHC gick förbi både powerplay och boxplay utan utdelning. Perioden avslutades med att Jimmy Andersson fick en utvisning emot sig. Det var Färjestad som hade farligast lägen och 1–0 kändes inte orättvist.

Linköping lyckades hålla undan i boxplay och det gick lång tid innan matchen blev avblåst på nytt. Det svängde fram och tillbaka där frågan var hur matchbilden skulle fortsätta. Skulle LHC kvittera eller FBK dra ifrån? Drygt sju minuter in i perioden fick FBK med sig en utvisning efter att LHC ställt till det för sig själva i försvaret. Det tog hemmalaget vara på och utökade till 2–0. Det var ett fortsatt hemmatryck – men Johan Södergran var nära på att styra in en reducering, så chanserna fanns där. Olle Lycksell fick kliva in i sin kedja på nytt samtidigt som Andersson fick spela med Karlström och Olsson Trkulja. Det blev mer och mer en kamp i uppförsbacke när sedan Broc Little åkte på en utvisning. Kämpaglöden fanns där men frustration började synas allt mer i LHC-lägret.

Med klockan på 13:14 i tredje perioden kom 3–0-målet – och matchen kändes punkterad. Glöden ökade ytterligare och det blev slagsmål på isen mellan flertal spelare där Derek Roy och Joe Whitney var inblandade. Det blev kvittat och matchen fortsatte fem mot fem med två spelare från vardera lag i utvisningsbåset. LHC fortsatte kasta om lite i kedjorna för att hitta någonting att gå på. Hemmalaget fortsatte dock att diktera spelet och fick matchen dit de ville. Därmed kunde inte LHC spräcka FBK-nollan.