Anders Mäki lämnar Linköpings HC och mest intressant nu är förstås vem som kommer i stället. Avgående klubbdirektören säger det själv i intervjun här intill: "Jag vill ju inte att klubben ska hitta någon som är som jag."

Så är det.

Nya vindar blåser och LHC behöver en starkare profil, någon som syns och hörs mer i den svenska hockeydebatten. I en tid med dalande publiksiffror och intresse blir det ännu viktigare.

Det går alltid att spekulera om ersättare även om det är ungefär lika enkelt som att räkna antalet bultar i Ölandsbron. Vad säger Magnus Johansson, som numera är mäklarchef och tagit plats i styrelsen? Klubbikonen har de kvaliteter som krävs och borde åtminstone få frågan, även om jag är klart tveksam till att han verkligen vill hoppa på ett så tidskrävande uppdrag.

Eller skulle kanske Mike Helber vara sugen på comeback efter att under några år ha sysslat med annat? Jag har tidigare lanserat Fredrik Jensen, som gjorde det bra på lägre nivå fyra mil bort, som ett utmärkt alternativ, men det har åtminstone inte tidigare varit ett namn som LHC-ledningen kunnat tänka sig.

Det är tre bra kandidater och självfallet är det så att det finns mycket att vinna på att få in friskt blod utifrån för att med mer öppna ögon se var bristerna finns. Men framförallt gäller att hitta någon med hockeykompetens – och med nätverk nog för att dra in nödvändiga pengar. Det råder ingen tvekan om att Roger Ekström, nye ordföranden, kommit in och fått en lovande start med ökade krav och förbättrad kommunikation. På olika sätt känns det mer lättsamt och avspänt i korridorerna. Bra där. Fortsätt så.

Jag är så gammal – eller rättare sagt: vi är båda så gamla – att Anders Mäki funnits under hela mitt yrkesliv. Jag vet inte hur många gånger vi mötts genom åren. Det är ingen tvekan om att han varit en av de mest drivande för klubbens utveckling, inte minst med sin organisatoriska förmåga och jag inbillar mig att en mer tillbakadragen position bakom karismatiske Mike Helber passade honom allra bäst. Helber syntes utåt och Mäki såg till att det var ordning och reda.

Vi har absolut inte alltid varit överens om allt och som vanligt har man genom åren hört ett och annat om han tagit på sig/lagt sig i för mycket. Mycket möjligt är det så. Det var likadant med Helber, för övrigt. Sen är sanningen att LHC under de senaste åren inte lyckats få till en ekonomisk stabilitet, fått det allt tuffare på marknadssidan och tappat både röst och ett antal platser i svensk ishockeys näringskedja.

Där har förstås Anders Mäki ett stort ansvar.

Nu kommer beskedet om att han lämnar när herrlaget toppar SHL, damlaget närmar sig toppen i SDHL och äldsta juniorlaget leder sin serie.

Det är också ett bra betyg.

För det går inte att säga annat än att utbildade rymdingenjören från Kiruna på många sätt betytt mycket för klubben i sitt hjärta och jag vet att det ganska ofta blivit 80-timmarsveckor på kontoret. Under flera år var han dessutom klubbdirektör för Linköpings FC och jag är rätt säker på att han även haft stor del i LHC:s ökade satsning på damerna.

Han har hållit ut och varit verksam i klubben i 30 år.

30 år!

Det är som en evighet i sådana här sammanhang och. . . ja, mycket stor respekt för det.