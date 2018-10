– Det var en hård match. De har ett bra lag och det var en tuff atmosfär att spela i. Jag tyckte det var en bra kamp från båda håll där vi kämpade hårt. Vi gjorde det bara inte tillräckligt för att ta med oss segern. Det är bara att åka hem, gruppera om oss och se fram emot nästa match, säger Joe Whitney efter förlusten.

Redan i första perioden började kampen på isen då Broc Little och Oskar Steen höll fast varandra liggandes på isen. Det blev utvisning för båda två och hettan var igång. Det fortsatte med fulheter från båda hållen och Joe Whitney var en av dem som var delaktig.

– Det är bara känslor. Vi var redo från start och såklart var de också det i sin egen byggnad. Känslorna var nära till hands, säger Whitney.

|

Efter 3–0-målet rann det över och Whitney tillsammans med Derek Roy gick in i ett slagsmål på isen.

– Det var känslorna som ökade på under hela matchen. Det som började med Broc (Little) i den första händelsen gjorde att det var "game on". Vi gör det här tillsammans och står upp för varandra. Men som sagt – det var en hård match, säger Whitney.

Det var ändå ett Färjestad med en strukturerad defensiv och en stark offensiv som gjorde det svårt för LHC att få till det riktigt vassa lägena.

– Vi kämpade hårt men vårt utförande var inte så bra som det behöver vara. Våra passningar satt inte. Men vi får städa upp det. Det är svårt att göra det varje kväll men vi borde vara mer konsekventa. Det är något vi får förbättra.

Det är ändå er första förlust efter fulltid.

– Ja, vi har gjort det bra hittills och ibland behöver man förlora en match för att få tillbaka sitt fokus och inse att det inte är lätt att vinna – det kräver mycket jobb med ett bra utförande och fokus.

En av de hetaste spelarna i matchen var junioren Johan Södergran – trots att även han inte fick utdelning för sitt arbete i offensiven. Därmed är det nu en hård konkurrens i laget på forwardssidan.

– De unga killarna gör ett jättebra jobb. De jobbar hårt varje dag och vill bli bättre. De lär sig även från de äldre killarna – därför tycker jag att blandningen mellan de yngre och äldre är bra. Vi kommer bra överens, säger Whitney.

Är konkurrensen mellan er i laget positiv tycker du?

– Ja, det tycker jag. Alla gör bara sitt bästa och det är allt du kan göra. Det är det enda du kan kontrollera och konkurrensen är absolut hög med många bra spelare i laget.