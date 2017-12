– Jag har inte hunnit prata med honom nu efter träningen, men helt klart är att det kommer närmare. Mest troligt får han vila mot Djurgården i morgon och spela mot Karlskrona på lördag. Men vi bestämmer det definitivt på matchdagen, säger Dan Tangnes, tränaren.

Jakob Lilja, som fotskadades mot Skellefteå för nästan på dagen en månad sedan, körde till synes för fullt på onsdagsträningen. Nick Sörensen saknades på isen på grund av en lättare känning, men spelar mot tabelltvåan Djurgården.

Det betyder att det mesta talar för samma lag som mot Rögle (4–2) – men att Lilja kan tillkomma.

Publikmässigt ser det ut att bli en ganska bra siffra i Saab arena. Vid lunchtid på onsdagen passerades 6 000-strecket för sålda biljetter.

Tidigare under onsdagen avslöjades att Anton Björkman måste operera en skadad axel och därmed spelat färdigt för säsongen. Mer om det här.

Mer LHC-nytt:

För några veckor sedan spelade Olle Lycksell några matcher med Oskarshamn i allsvenskan. Nu är det klart att ytterligare en LHC-spelare lånas ut till småländska klubben. Backen Alexander Karlsson, som spelade en del i A-laget under försäsongen och under hösten varit en av nyckelspelarna i J 20-laget, plockas in för att spela med Oskarshamn mot Almtuna och Tingsryd.

Oskarshamn har gått starkt under hösten, men förlorat mycket på slutet och behöver vända den negativa trenden.