Emilia Ramboldt, med över 200 landskamper på meritlistan, har under flera år varit en av de mest givna spelarna i Damkronorna och var bland annat lagkapten under OS i Pyeongchang i vintras. Det var under förre förbundskaptenen Leif Boork. När relativt nytillträdde Ylva Martinsen presenterade truppen till den kommande 4-nationersturneringen i Kanada i början på november fanns inte Emilia Ramboldts namn med.

– Jag är helt enkelt inte uttagen till turneringen. Jag fick samtal i går (torsdag) om att jag är reserv till turneringen. Det är inte mer komplicerat än så, skriver Emilia Ramboldt i ett sms.

Enda LHC-spelaren i truppen är veteranen Pernilla Winberg.