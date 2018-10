LÄS MER: Little spräckte nollan i målfesten

Det var ett Mora som kom till Saab arena med en övertidsvinst mot Brynäs i ryggen. LHC hade ännu inte förlorat en match under ordinarie speltid. På direkten fick LHC tryck mot Moras mål och det hårdnade ännu mer när de fick med sig en utvisning. Men målet kom senare när Anton Karlsson fick trycka in sin första puck för den här säsongen i nät. Skottet kom från blå och gick in snyggt bakom en bra täckande Andrew Gordon.

LHC fortsatte ånga på och efter halva perioden stod skottstatistiken 8–0 till LHC. Nick Sörensen var het från start och hade flera lägen – men hans 2–0-mål kom först i den andra delen av perioden. Strax efter kom dock Moras första skott – och också deras första mål genom Michael Haga. Bortalaget fick lite energi – men det var ändå fortsatt LHC-dominans resten av perioden trots att en kommunikationsmiss i powerplay kunde ha ställt till det. Skottstatistiken slutade hela 17–1.

I andra perioden blev det ett riktigt målkalas. Först klev Broc Little fram och fick även han göra sitt första mål för säsongen – i powerplay. Strax därefter blev Olle Lycksell utvisad och Mora tog vara på det genom att trycka in 3–2-målet. Men glädjen varade inte länge för bortalaget när James Wright också var målsugen och utökade ledningen för LHC. Mora fick spela powerplay på nytt – men tog inte vara på läget. Istället fick Fredrik Karlström ett friläge som han satte snyggt. Det kändes som att LHC hade läget under kontroll... men då kom missen. Jonas Gustavsson gick ut för att trycka bort pucken – men den hamnade hos Robin Johansson i Mora som fick in pucken i mål via en LHC-spelare.

I tredje började svängigt och Mora fick med sig en utvisning tidigt – utan någon utdelning. Istället fick LHC med sig en utvisning. Det blev ingen utdelning där heller. Men strax efter klev Broc Little fram och gjorde mål – igen.

Målfesten slutade inte där och Mora reducerade på nytt efter en svag insats av Jonas Gustavsson. "High chaparral" var det någon som uttryckte det på läktaren – vilket beskrev matchbilden ganska bra. För snart skrevs även Adam Brodecki in i målprotokollet. Därmed slutade matchen 7–4 och LHC tog hem sin sjätte seger av sju spelade matcher.