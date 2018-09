Det är några orosmoment som jag har listat tidigare angående om det ska gå bra eller dåligt för LHC den här säsongen. Frågorna som jag ställt är: Kommer Olle Lycksell (och resterande juniorer) att få sitt stora genombrott den här säsongen? Kommer Mattias Bäckman att ha ett tillräckligt bra självförtroende för att kunna ta en ledande roll? Kommer nordamerikanerna att toppa eller floppa?

Efter matchen i Protrain Arena känns det som många frågetecken börjar klarna. Joe Whitney hade fart i skridskorna och skapade mycket framåt samtidigt som James Wright la passningar till Broc Little som öppnade upp FBK:s försvar likt aldrig förr. Fredrik Karlström kämpade likt ingen annan för att få ur pucken ur zon i försvarsspelet och skapade även framåt. Han är en spelare som jag ansett inte varit tillräckligt bra för att klara av spel i SHL – men under den här matchen börjar min åsikt att gå till det mer positiva. Både Olle Lycksell och Johan Södergran skapade mycket framåt. FBK-spelarna hade svårt att ta pucken från Södergran när han gjorde sina dragningar i mittzon. Mattias Bäckman ser ut att bygga upp ett självförtroende och Bengtsson ser riktigt stabil ut. . . Just det, Dan Pettersson spelar enkelt och stabilt också.

Vänta även. . .

Jag kan fortsätta rabbla spelare som verkar ha lyft sig flera steg ett bra tag. Det enda negativa var att Derek Roy inte hade sin bästa dag på jobbet och att Jonas Gustavsson gjorde en riktig tabbe i mål. Men alla vet att dessa spelare har svårt att hitta motivation under träningsmatcher.

Jag är i alla fall försiktigt optimistisk att det här kan bli något bra. Speciellt eftersom jag tyckte Färjestad stundtals spelade riktigt bra, men ändå inte lyckades komma igenom den starka LHC-defensiven.

Samtidigt är en träningsmatch alltid en träningsmatch. Det får man aldrig glömma.